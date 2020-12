Groepsgesprekken voeren op Alexa of uw Echo-apparaat

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft de functionaliteit van Alexa Calling uitgebreid , wat betekent dat je kunt bellen naar groepen via Alexa-apparaten, zoals de Echo Show. Het is zo ontworpen dat u op een gemakkelijke manier met iedereen tegelijk in contact kunt komen.

Videobellen is tot 2020 enorm toegenomen en de toevoeging aan Alexas vaardigheden zal de Echo - of zelfs je telefoon - nog nuttiger maken om contact te houden met maximaal zeven mensen in een groep.

De update werd in september 2020 aangekondigd en lijkt nu live te zijn.

Er zijn een paar dingen die u moet doen om een groep op te zetten, maar slechts één persoon hoeft de groep te maken om aan de slag te gaan. Laten we net doen alsof je een familiegroep vormt.

Open de Alexa-app. U kunt hiervoor de Android- of iPhone-apps gebruiken en ervoor zorgen dat u de nieuwste versie gebruikt. Tik op Communiceren en vervolgens op het contactenpictogram (de persoon) in de rechterbovenhoek. Tik op Nieuw toevoegen en je krijgt de optie om een nieuwe groep of contactpersoon toe te voegen, selecteer Groep. Selecteer de gezinsleden die u in de groep wilt hebben en gebruik zo nodig de zoekfunctie. Merk op dat Alexa toegang nodig heeft tot je contacten om deze toevoegingen te doen. Als je geen contacten hebt geïmporteerd, tik je op in het contactenmenu (rechterbovenhoek) en selecteer je Contacten importeren. Zodra u alle leden van de familiegroep heeft geselecteerd - maximaal zes personen (u bent de zevende) - tikt u op Doorgaan onder aan de pagina, Vervolgens wordt u gevraagd om uw groep een naam te geven. Dit is de groepsnaam die Alexa zal herkennen, dus zorg ervoor dat het iets gemakkelijk te begrijpen is, zoals Familie. Onthoud dat iedereen in de groep de groepsnaam kan zien, dus maak het passend. Als u klaar bent, drukt u op Groep maken. Je familiegroep wordt nu boven je contacten weergegeven, alle leden van de groep krijgen een melding en je kunt die groep gebruiken voor Alexa-oproepen. Zeg "Alexa, bel mijn familie" en er wordt een Alexa-oproep geplaatst naar de familiegroep.

Een ding om op te merken is dat er geen bescherming of admin is voor groepen. Iedereen kan ze maken en iedereen kan de leden van die groep wijzigen.

Gelukkig bellen met Alexa-groep!

Geschreven door Chris Hall.