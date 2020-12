Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon test een nieuwe Alexa-functie in de VS waarmee je Alexa-commandos kunt typen in plaats van ze hardop te vragen.

The Ambient zag de nieuwe functie, Type met Alexa genaamd, die nu wordt uitgeprobeerd in de Alexa-app voor iOS-gebruikers . Een Amazon-woordvoerder heeft ook bevestigd dat de functie beschikbaar is, maar alleen als een "openbare preview". Amazon zei dat de iOS Alexa-app klanten in staat zal stellen om "met Alexa te communiceren zonder spraak te gebruiken, wat betekent dat alles wat je momenteel tegen Alexa kunt zeggen nu ook kan worden getypt met je mobiele Alexa-app."

Om Type met Alexa te openen en te gebruiken, open je de nieuwste versie van de Amazon Alexa-app op je iOS-apparaat en tik je op het nieuwe toetsenbordpictogram dat nu linksboven in het hoofdmenu van de app verschijnt. Typ van daaruit uw opdrachten; ze zouden precies zo moeten werken als hoorbare.

Hoewel Type met Alexa een coole nieuwe manier lijkt om Alexa te gebruiken als je niet luid wilt zijn, is het ook een toegankelijkheidsfunctie, omdat mensen zonder stem eindelijk hun verzoeken aan de digitale assistent kunnen typen. Google Assistant en Apples Siri bieden al lang dergelijke functionaliteit.

Het is geweldig om te zien dat Amazon aan al zijn gebruikers denkt. Maar omdat dit een openbare preview is die alleen voor iOS-gebruikers is, werkt Alexa misschien niet altijd 100 procent en is het nog steeds uitgesloten van Android-gebruikers. Amazon heeft niet gezegd wanneer er een definitieve versie voor alle platforms beschikbaar zou zijn.

Geschreven door Maggie Tillman.