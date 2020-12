Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon Music Unlimited lijkt een grote bibliotheek met muziekvideos toe te voegen die betalende abonnees kunnen bekijken.

Amazon Music Unlimited is de premium muziekabonnementsservice van Amazon . Met een Amazon Music Unlimited-abonnement luister je naar meer dan 60 miljoen nummers. U zult tijdens het luisteren nooit een advertentie horen of zien, en u kunt nummers of afspeellijsten downloaden om offline te luisteren. Als Prime-lid kun je lid worden van Amazon Music Unlimited voor $ 7,99 per maand of $ 79 per jaar. Maar niet-Prime-klanten betalen $ 9,99 per maand.

Hoe dan ook, volgens Android Police voegt de service nu voor het eerst videos toe. Je ziet nu muziekvideos in een nieuwe sectie in zoekresultaten en op artiestenpaginas. Er zijn zelfs afspeellijsten met muziekvideo beschikbaar, plus de mogelijkheid om te schakelen tussen de muziekvideo of alleen de audio.

Houd er rekening mee dat Amazon Music Unlimited vorige maand de X-Ray-functie van Amazon heeft toegevoegd die feiten weergeeft over de nummers die momenteel worden afgespeeld. We vermoeden dat X-Ray ook naar muziekvideos zal komen en zal dienen als een soort moderne " pop-upvideo ", hoewel dat nog niet is bevestigd door Amazon.

Houd er rekening mee dat Amazon Musc Unlimited verschilt van Prime Music , dat zonder extra kosten bij je Prime-lidmaatschap is inbegrepen. Het bevat twee miljoen nummers en meer dan duizend afspeellijsten en stations die zijn geprogrammeerd door Amazon. Amazon Music Unlimited heeft ook een aantal streaminglagen. De eerste, of de standaardlaag, is degene die begint bij $ 8 per maand voor Prime-leden. Er is ook een HD-verliesvrije laag.

Geschreven door Maggie Tillman.