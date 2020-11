Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft aangekondigd dat zijn Alexa Routines-aanbod is uitgebreid met Fire TV-apparaten .

Dat maakt het gemakkelijker voor u om een breder scala aan acties in uw huis te automatiseren, geactiveerd door spraak met Alexa.

Met Alexa Routines kun je een reeks acties maken op basis van een commando dat je blaft naar je Echo-apparaat. Het maakt het mogelijk om acties aan te passen, dus in plaats van alleen maar te zeggen "Alexa, doe de lichten uit" kun je "Alexa, het is tijd om naar bed te gaan" hebben en een hele reeks dingen laten gebeuren.

Door Fire TV-apparaten toe te voegen, kun je één routine hebben om een film te kijken - "Alexa, het is filmavond", waarbij de lichten dimmen en de tv aan gaat, samen met alles wat je wilt doen om alles perfect te krijgen.

Fire TV-apparaten die CEC-bediening bieden, kunnen uw tv in- of uitschakelen, dus u kunt uw tv ook toevoegen aan nachtelijke routines of de huisroutines verlaten om te controleren of deze is uitgeschakeld.

Het enige dat u hoeft te doen, is ervoor te zorgen dat uw Fire TV-apparaat is gekoppeld aan Alexa - via de Alexa-app - en wanneer u een nieuwe routine gaat instellen, kunt u de beschikbare opties zien.

Het mooie van het maken van routines via de Alexa-app is dat het heel eenvoudig is, het opbouwen van de acties die worden ondernomen wanneer je het commando zegt dat je kiest.

Je kunt hier veel meer te weten komen over Alexa Routines.

Geschreven door Chris Hall.