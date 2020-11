Audible Plus-deal: bespaar bijna 40% op uw eerste zes maanden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Audible, eigendom van Amazon, biedt een deal voor Audible Plus, waarmee u de eerste zes maanden bijna 40 procent kunt besparen op een lidmaatschap.

Audible Plus is een abonnementsservice die toegang biedt tot duizenden audioboeken, podcasts en Audible Originals. Het kost normaal $ 7,95 per maand in de VS, maar voor een beperkte tijd deze feestdagen kun je $ 3 per maand besparen. Een Audible Plus-lidmaatschap is vanaf 17 november 2020 te koop voor $ 4,95 per maand. Als u zich nu aanmeldt, wordt die besparing toegepast op uw eerste zes maanden. Er is ook geen verplichting, dus u kunt op elk moment annuleren.

Na zes maanden wordt $ 7,95 per maand in rekening gebracht, maar nogmaals, je kunt op elk moment annuleren. Deze deal loopt af op 31 december 2020 .

Om de korting van $ 3 per maand te krijgen, moet u een nieuwe abonnee van Audible Plus zijn. Of u kunt het abonnement met korting zelfs aan iemand cadeau doen. Bekijk de Audible Plus-pagina van Amazon voor alle details. Vanaf die pagina hoeft u alleen maar op de knop "Koop deze deal" te klikken, waarna u door de transactie wordt geleid. Makkelijk. Er is ook veelgestelde vragen op die pagina waarin wordt beschreven wat u precies krijgt met een Audible Plus-lidmaatschap.

Fijne vakantie!

Geschreven door Maggie Tillman.