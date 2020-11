Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft een nieuwe Alexa-functie aangekondigd, Care Hub genaamd, waarmee je het Echo-apparaat van een familielid kunt gebruiken om op afstand in te checken.

Bekijk een activiteitenfeed van de Alexa en smart home-interacties van je geliefde.

Stel waarschuwingen in om u op de hoogte te stellen wanneer uw geliefde Alexa gebruikt.

Laat Alexa je telefoon bellen en een bericht sturen als je geliefde Alexa om hulp vraagt.

Krijg snel toegang om te bellen of langs te komen op uw geliefde vanuit de Care Hub.

Amazon werpt Care Hub op als een gratis manier om je tijdens de pandemie dichter bij je bejaarde ouders of grootouders te voelen. Hiermee kan Alexa je waarschuwingen sturen wanneer je familielid zijn echo-apparaat s ochtends gebruikt of als ze het op een bepaald moment niet gebruiken. Je hebt dan toegang tot een activiteitenfeed om hun Alexa-activiteit op type te zien (maar niet het specifieke ding dat ze Alexa hebben gevraagd of wat ze doen). Het idee is dat je zult zien dat je geliefde leeft en interactie heeft met hun echo.

"Met een Echo-apparaat bij je geliefde thuis en de Alexa-app op je telefoon weet je dat ze actief zijn. Je kunt ook een melding krijgen als ze Alexa om hulp vragen. Het is een eenvoudige manier om je dichtbij te voelen, zelfs als je bent uit elkaar, legde Amazon uit. Met Care Hub kan je familielid je Amazon-account ook instellen als contactpersoon voor noodgevallen, dus als ze zeggen "Alexa, roep om hulp", zal Alexa je bellen, smsen of een pushmelding sturen. U kunt ook Drop In gebruiken om het familielid in te checken.

Zowel jij als je geliefde moeten de configuratie van de Care Hub goedkeuren om een verbinding tussen jullie twee tot stand te brengen. Aan de slag met Care Hub:

Ga naar de startpagina van Amazons Care Hub of het gedeelte "Care Hub" in de Alexa-app. Klik op "Aan de slag". Alexa zal vragen of je ondersteuning wilt bieden of ontvangen Laat weten dat u ondersteuning wilt bieden. U ontvangt een link voor het instellen van een uitnodiging om naar uw familielid te sturen. Zeg dat ze de instructies moeten volgen.

Ze zullen worden gevraagd om in te loggen met hun Amazon-account.

Ze zullen ook een profiel moeten aanmaken.

Als ze verdwalen, heeft Amazon deze gids om te helpen. Als ze klaar zijn, ontvang je een uitnodigingsmail van je geliefde. Het gaat naar het adres dat aan uw Amazon-account is gekoppeld. Klik op de "Aan de slag" -link in die e-mail, en dat is alles.

Zorg ervoor dat u ook de Alexa-app gebruikt om het noodcontact in uw Care Hub-verbinding bij te werken. Open gewoon de Alexa-app, ga naar het menu Meer en selecteer Meer weergeven. Selecteer daar Care Hub> Contact voor noodgevallen> en vervolgens Contact voor noodgevallen wijzigen.

Bekijk de Care Hub-website en ondersteuningsgids van Amazon voor meer informatie.

Geschreven door Maggie Tillman.