Amazon Prime Video Watch Party komt naar het VK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon Prime Video lanceerde zijn Watch Party-functie een paar maanden geleden in de VS en is nu ook naar het VK gekomen. Momenteel werkt het alleen via de desktopsite, maar het is zonder extra kosten beschikbaar voor Prime-leden.

De service - die in bèta is - is als Netflix Party - Teleparty - en omvat gesynchroniseerde weergave die de host bestuurt. Natuurlijk is er een chatfunctie waarmee u ook met uw vrienden kunt praten. Er kunnen maximaal 100 mensen deelnemen, hoewel elk natuurlijk zijn eigen Prime nodig heeft

U kunt naar een specifieke pagina op de Britse site van Amazon gaan om aan de slag te gaan. Zoek een film of tv-programma - dat u waarschijnlijk al hebt besproken - en klik op de knop Party kijken. Voer uw naam in en klik op Bewakingsfeest maken. U kunt de link vervolgens delen via het browservenster of klikken om de link te kopiëren zodat u deze in WhatsApp kunt plakken of op een andere manier kunt verzenden.

U kunt zien hoeveel mensen zich hebben aangemeld en vervolgens beginnen wanneer er mensen zijn gekomen.

De Watch Party-site werkt op zowel Mac als pc, maar momenteel niet in de Safari-webbrowser van Apple. Amazon waarschuwt ook dat als je er een probeert over internationale grenzen heen, het momenteel niet zal werken, omdat je voor Amazon US en Amazon UK Prime-accounts bijvoorbeeld moet inloggen op Amazon.com of Amazon.co.uk.

Zelfs als jullie allemaal een Amazon UK Prime-account hebben, is het mogelijk dat in aanmerking komende inhoud niet beschikbaar is als je bijvoorbeeld op reis bent.

Geschreven door Dan Grabham.