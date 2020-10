Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon Music UK heeft aangekondigd dat het een Prime Day Live-evenement organiseert ter ondersteuning van Music Venue Trust. Het concert zal artiesten Lewis Capaldi, Celeste en Cate Le Bon bevatten en zal het bewustzijn en de financiering vergroten voor grassroots muziekpodia in het Verenigd Koninkrijk die "nu met sluiting worden bedreigd".

Prime Day Live zal een virtueel evenement zijn, zonder persoonlijke component. De livestream vindt plaats op vrijdag 9 oktober 2020 van 19.00 tot 21.00 uur BST.

Je kunt Prime Day live bekijken vanaf het Amazon Music UK Twitch-kanaal. Twitch-kijkers kunnen rechtstreeks doneren aan Music Venue Trust.

Je kunt ook kijken via de mobiele Amazon Music-app.

Lewis Capaldi, Celeste en Cate Le Bon zullen elk een 30 minuten durende set live op het podium uitvoeren vanuit een "kleine onafhankelijke muzieklocatie in het VK die dreigt te worden gesloten als gevolg van de COVID-19-pandemie", aldus Amazon. Lewis Capaldi is een van de best verkopende artiesten in het Verenigd Koninkrijk van de afgelopen twee jaar, misschien het best bekend om zijn nummer "Someone You Loved". Hij is van plan op te treden voor een lege zaal met een kleine capaciteit - waar hij in 2017 een van de eerste optredens van zijn carrière speelde.

Als onderdeel van Prime Day Live zei Amazon Music UK dat Amazon donaties doet aan vier deelnemende muzieklocaties om hun lopende bedrijfskosten te ondersteunen, en dat het een donatie zal doen aan de Save Our Venues- oproep van de Music Venue Trust . Amazon heeft van Music Venue Trust ook een van de goede doelen voor Smile gemaakt voor oktober. Amazon biedt zelfs twee winnaars de kans om een Prime Day Live at Home Watch Party Kit te winnen. (Bezoek Amazon UKs Facebook of Instagram om deel te nemen. )

Volgens Music Venue Trust was Amazon Music UK een van de eerste donateurs van het COVID-19 Crisis Fund dat het begon, en nu zou Prime Day Live meer donaties moeten genereren om te helpen de moeilijk te houden poppodia open te houden. "Elke cent helpt", zegt Mark Davyd, CEO van Music Venue Trust.

Geschreven door Maggie Tillman.