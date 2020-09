Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft een "Climate Pledge Friendly" -initiatief ontwikkeld om het u gemakkelijker te maken om duurzaam te winkelen. U hoeft alleen maar te zoeken naar het Climate Pledge Friendly-label wanneer u Amazon zoekt, omdat het bewijst dat ze inderdaad klimaatvriendelijk zijn. Duizenden producten hebben het label. Dit is wat u moet weten.

The Climate Pledge Friendly is in feite een programma waarbij Amazon goederen labelt die een of meer van 19 verschillende duurzaamheidscertificeringen hebben. Artikelen met Climate Pledge Friendly-labels dragen hun steentje bij om de aarde te beschermen. Een voorbeeld hiervan kan een bedrijf zijn dat zijn ecologische voetafdruk van zendingen naar klanten verkleint.

Dit is hoe Amazon-CEO Jeff Bezos de Climate Pledge Friendly beschreef in een blogpost gepubliceerd op 23 september 2020:

“Climate Pledge Friendly is een eenvoudige manier voor klanten om duurzamere producten te ontdekken die bijdragen aan het behoud van de natuurlijke wereld. Met 18 externe certificeringsprogrammas en onze eigen Compact by Design-certificering stimuleren we verkooppartners om duurzame producten te maken die de planeet helpen beschermen voor toekomstige generaties. "

Als onderdeel van het Climate Pledge Friendly-initiatief heeft Amazon ook Compact by Design aangekondigd, een nieuwe duurzaamheidscertificering gecreëerd door Amazon. Het is bedoeld om klanten te helpen producten te identificeren die "een efficiënter ontwerp hebben", zoals het verwijderen van overtollige lucht en water of minder verpakking. Zo biedt Seventh Generation uit Vermont bijvoorbeeld een Compact by Design-gecertificeerd geconcentreerd wasmiddel dat 60 procent minder plastic gebruikt.

Bekijk het label (het groene symbool in de benedenhoek) hieronder:

Bij de lancering zei Amazon dat er meer dan 25.000 producten zijn met het Climate Pledge Friendly-label.

Climate Pledge Friendly-artikelen zijn te vinden op verschillende afdelingen, waaronder kruidenierswinkel, huishouden, mode, schoonheidsproducten en persoonlijke elektronische producten. Je ziet merken die vooral bekend staan om het aanbieden van schone producten, zoals Seventh Generation, Burts Bees Baby, Honest Company, maar ook grote technische merken zoals HP.

Climate Pledge Friendly-producten worden geëtiketteerd in winkelresultaten, hebben informatie over duurzaamheid op de productpagina en worden hier in een speciale sectie vermeld .

Ga voor gedetailleerde informatie over de kwalificatiecriteria naar Amazons Climate Pledge Friendly-pagina.

Amazon zei dat het een doel heeft om tegen 2040 netto nul koolstof te bereiken, inclusief het bereiken van 100 procent hernieuwbare energie tegen 2025.

Geschreven door Maggie Tillman.