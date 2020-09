Amazon Music ziet het succes van Spotify terwijl het podcasts voor alle gebruikers lanceert

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon Music heeft aangekondigd dat het nu podcasts op het platform zal brengen. De verhuizing volgt die van Spotify, dat heeft gesproken over het maken van podcasts een steeds belangrijker onderdeel van zijn bedrijf . Spotify heeft natuurlijk ook een aantal grote contentdeals en topnamen getekend voor exclusieve podcasts zoals Michelle Obama.

Amazon Music Podcasts wordt in eerste instantie gelanceerd in de VS, het VK, Duitsland en Japan - traditioneel sterke Amazone-gebieden. Amazon zegt dat er al miljoenen afleveringen beschikbaar zijn van topshows, en er worden er steeds meer toegevoegd.

Cruciaal is dat podcasts beschikbaar zullen zijn op alle niveaus van Amazon Music en op alle apparaten, inclusief Echo, iOS, Android en internet, dus er is geen toetredingsdrempel. Natuurlijk kun je Alexa bij naam om podcasts vragen.

En, in een beweging die weerspiegelt wat Spotify en Apple Music met de markt doen, zegt Amazon dat het muziekpodcast Disgraceland heeft ondertekend in een exclusieve deal voor 2021, terwijl er exclusieve, originele shows zullen komen van muzikant DJ Khaled, acteur Will Smith (een coproductie met Audible van Amazon), Latin-ster Becky G en meer.

"Met deze lancering bieden we klanten nog meer vormen van entertainment om van te genieten", zegt Steve Boom, hoofd van Amazon Music. "[We] stellen videomakers in staat wereldwijd een nieuw publiek te bereiken, net zoals we hebben gedaan met het streamen van muziek. Podcasts, in combinatie met onze recente samenwerking met Twitch om livestreaming in de app te brengen, maakt Amazon Music tot een topbestemming voor videomakers. "

Geschreven door Dan Grabham.