Amazon Kids and Kids + vervangt Fire for Kids en FreeTime

(Pocket-lint) - Amazon heeft een nieuwe naam aangekondigd voor zijn huidige Fire for Kids- (in het VK) en FreeTime (in de VS) -aanbod. Die services zullen nu Amazon Kids heten, met de Unlimited-versie nu bekend als Amazon Kids +.

De verhuizing ziet een vereenvoudiging van de branding die Amazon toepast op gecontroleerde ruimtes voor kindergebruikers, waarbij de Kids + -service tegen een maandelijks bedrag toegang geeft tot een breed scala aan leeftijdsgeschikte inhoud. De reguliere Amazon Kids-service is nog steeds gratis.

Het idee achter Amazon Kids en Kids + is om ouders de controle te geven, zodat ze een Kindle- of Fire-tablet kunnen vergrendelen en weten dat het kind alleen toegang heeft tot de juiste inhoud. Het geeft ouders veel controle, terwijl het kind een gebruikersinterface krijgt die eenvoudiger is en alleen gevuld met de juiste inhoud.

De Kids + -service biedt iets meer vrijheid en geeft toegang tot samengestelde inhoud, zoals games, films en boeken, inclusief Audible-titels.

Het aanbod breidt zich ook uit, met een nieuwe startschermervaring voor kinderen van 8 jaar en ouder om het wat boeiender voor hen te maken en voor meer volwassen looks, terwijl er ook een uitbreiding is van de inhoud die beschikbaar is voor oudere kinderen onder de Kids + abonnement.

De Amazon Kids-ervaring is niet alleen beperkt tot de apparaten van Amazon, je kunt ook toegang krijgen tot de app op Android- en Apple-apparaten .

Amazon Kids + kost £ 1,99 per maand voor één kind als je Prime-lid bent, of £ 3,99 per maand als je dat niet bent.

Geschreven door Chris Hall.