(Pocket-lint) - We kennen waarschijnlijk allemaal de verleiding bij het browsen op Amazon zonder een exact item in gedachten - je neigt naar aanbiedingen met honderden of zelfs duizenden lovende recensies om hun reputatie te versterken.

Veel mensen hebben ongetwijfeld ook gemerkt dat, hoewel de meeste van deze beoordelingen schijnbaar afkomstig zijn van willekeurige mensen die net besloten hebben om hun gedachten achter te laten na een aankoop, er enkele meer frequente recensenten zijn die talloze beoordelingen lijken te produceren.

De Financial Times heeft de praktijken van de 10 meest productieve recensenten van Amazon UK grondig onderzocht, en zelfs bij die kleine steekproefgrootte heeft hij ontdekt wat veel lijkt op duistere gebeurtenissen.

De nummer één recensent op Amazon UK, een Justin Fryer, lijkt meerdere recensies per dag uit te brengen voor producten van stofzuigers tot laptops, die de meeste techjournalisten allemaal moeilijk zouden kunnen testen in de tijd tussen zijn uploads. Ondertussen lijkt het erop dat hij verkoopt op basis van wat hij aan de FT beweerde dubbele items van dezelfde aanbiedingen waren via eBay en andere doorverkoopsites. Dit patroon lijkt terug te keren in de gelederen van toprecensenten.

Een item gratis toegestuurd krijgen, in ruil voor een recensie op Amazon, is een concept dat uitdrukkelijk niet is toegestaan in de servicevoorwaarden van Amazon, en wanneer die recensies bijna gegarandeerd stralend en met vijf sterren zijn, begint het er een beetje uit te zien meer als omkoping.

Nadat contact was opgenomen door de FT, leek een aantal van de beste recensenten in het VK hun beoordelingen te hebben verwijderd of hun profiel te hebben gewijzigd om controle te voorkomen. Nu heeft Amazon nog krachtiger actie ondernomen door ongeveer 20.000 beoordelingen te verwijderen die het als besmet beschouwde door associatie met het rapport van de FT.

Deze 20.000 beoordelingen zijn blijkbaar afkomstig van zeven van de 10 toprecensenten, wat een verdere demonstratie is van hoeveel items naar verluidt correct werden beoordeeld door deze personen.

Een paar weken geleden trok een academische studie uit Californië soortgelijke conclusies over het probleem van Amazon met neprecensenten, die vanuit het oogpunt van Amazon brandstof toevoegden aan de brand in dit gebied.

De retailgigant heeft ondertussen gereageerd door een onderzoek te starten naar een probleem dat volgens hem het fundamentele vertrouwen in zijn diensten, dat mensen aanmoedigt om ermee te winkelen, zal bedreigen.

Dit verhaal werd voor het eerst gepubliceerd op 4 september 2020 en vervolgens bijgewerkt op 7 september 2020 om de verdere actie van Amazon weer te geven om beoordelingen te verwijderen.

