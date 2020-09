Twitch rolt kijkpartijen uit voor alle streamers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In oktober vorig jaar startte Twitch een gesloten bèta om geselecteerde streamers kijkfeesten voor hun volgers te laten organiseren, waarbij ze samen een film of tv-programma uit Amazons Prime Video-bibliotheek bekijken en erop reageren.

De functie lijkt een reactie op het steeds groter wordende belang van niet-gaming-streams op het platform, waarbij steeds meer kijkers worden aangetrokken door Just Chatting-streams of andere interesses naast gameplay.

Watch Parties wordt nu officieel uitgerold naar alle Twitch-accounts, waardoor ze screenings kunnen hosten voor inhoud van Amazon Prime Video voor hun volgers, en weerspiegelt een functie die Amazon eerder deze zomer voor Prime Video heeft geactiveerd, waarmee mensen kunnen kijken met hun vrienden en familie .

De logica hier is dat mensen met Twitch Prime-accounts ook Amazon Prime-accounts hebben, dus natuurlijk toegang hebben tot de video die wordt gestreamd vanaf Prime Video.

Dat wordt echter een beetje rommelig als het gaat om het bekijken van streamers die in verschillende landen werken, waar shows misschien niet op dezelfde manier toegankelijk zijn. Verschillende streamingbibliotheken in verschillende landen zijn immers geen nieuwe concepten.

In het geval dat je favoriete streamer uit het buitenland naar een programma of film kijkt die niet in de service van je land staat, heb je geen toegang tot de stream terwijl deze wordt afgespeeld, ongeacht je abonnementen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.