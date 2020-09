Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft een nieuwe Alexa-functie geïntroduceerd waarmee je met spraakopdrachten voor gas kunt betalen bij pompen.

Op CES 2020 kondigde Amazon aan dat je binnenkort Alexa zou kunnen gebruiken om voor gas te betalen. In september 2020 kondigde het bedrijf aan dat de functie live is bij meer dan 11.500 Exxon- en Mobil-tankstations in de VS. Amazon werkte samen met Fiserv om transacties mogelijk te maken en het genereren van tokens aan te bieden, waardoor een veilige betalingservaring werd gegarandeerd. Maar de transacties worden verwerkt via Amazon Pay.

Je hebt gewoon een Echo Auto nodig, een ander Alexa-apparaat of voertuig, of zelfs de Alexa-app voor iOS en Android, en dan kun je gewoon Alexa, pay for gas zeggen om het betalingsproces op gang te brengen, wat via Amazon gebeurt. Betaal en gebruikt de betalingsinformatie die is opgeslagen in uw Amazon-account. Alexa zal ook de stationslocatie en het pompnummer bevestigen en zelfs de pomp activeren.

Trek naar een ondersteunde pomp. Vraag Alexa om "gas te betalen" met je Alexa-apparaat. Alexa zal de pomp bevestigen en activeren. Brandstof op. De betaling wordt automatisch afgehandeld via Amazon Pay.

Stel dat u al contactloze betalingen gebruikt, of misschien vindt u het gebruik van uw kaart sneller of gemakkelijker. Aan het eind van de dag is het gewoon gaaf om Alexa op een handige manier te gebruiken; het is een vaardigheid die uw Echo Auto of Alexa-enabled voertuig nuttiger maakt. De token-generatie maakt het betalen voor gas aan de pomp ook een stuk veiliger dan het gebruik van je kaart, die gemakkelijk door hackers kan worden overgeslagen.

Als Alexa nu maar ons gas voor ons kon pompen!

Het is nu verkrijgbaar bij meer dan 11.500 Exxon- en Mobil-tankstations in de VS.

Geschreven door Maggie Tillman.