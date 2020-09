Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft zijn eerste Amazon Fresh-supermarkt in Los Angeles geopend voor persoonlijk winkelen, en je hebt geen speciale uitnodiging nodig om naar binnen te gaan.

De winkel, die vorige maand voor het eerst werd geopend als onderdeel van een programma dat alleen op uitnodiging toegankelijk was, is nu voor iedereen toegankelijk. Iedereen die wil bezoeken, kan van 07.00 uur tot 22.00 uur PT . Het is volgens CBNC bedoeld als een goedkopere optie voor Whole Foods-winkels die eigendom zijn van Amazon . De winkel, gelegen in de wijk Woodland Hills in LA, verkoopt boodschappen van nationale en lokale merken, evenals voedsel dat ter plaatse is bereid.

Het maakt geen gebruik van kassaloze (Just Walk Out-) technologie, maar kopers kunnen de Dash Carts van Amazon uitproberen die zijn uitgerust met cameras en sensoren. Om deze karren te gebruiken, logt u in met de Amazon-app, waarna de winkelwagen kan bepalen welke items die je erin plaatst, zodat je automatisch kunt betalen zonder in de rij te hoeven wachten bij de kassa. Het werkt ook met boodschappenlijstjes die je met Alexa maakt.

Amazon zei dat shoppers ook Echo Show-apparaten in de Fresh-winkel kunnen gebruiken om hun winkelervaring te helpen.

Ter vergelijking: Amazon Go-supermarkten , waarvan wordt gedacht dat ze een derde kleiner zijn dan de nieuwe Fresh-winkel van 35.000 vierkante meter, gebruiken de Just Walk Out-technologie van Amazon of een reeks overheadcameras met drukgevoelige planken, die kunnen identificeren wat u afhalen en willen kopen.

Hoewel dit de eerste keer is dat Fresh is geopend voor persoonlijk winkelen, verwerkt de winkel sinds april online bestellingen. Amazon biedt Prime-leden gratis bezorging op dezelfde dag en opties voor ophalen in de winkel voor online bestellingen aan de servicebalie of speciale ophaalparkeerplaatsen.

Amazon heeft niet gezegd of zijn online Fresh-winkels in Chicago en in Irvine en Northridge, Californië ook voor het publiek zullen openen.

Geschreven door Maggie Tillman.