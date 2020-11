Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een Amazon Echo hebt, ben je waarschijnlijk de gele knipperende ring tegengekomen. Het kan voor veel mensen een irritatie zijn, en het is een vrij grote deal - omdat de oorzaak hiervan uw boodschappen gemakkelijk aan andere mensen in uw huishouden kan onthullen. En dat is een probleem als je een cadeau voor Black Friday hebt besteld.

De gele knipperende ring is een melding. Je zult dit waarschijnlijk niet weten, omdat Amazon blijkbaar niemand officieel over deze functie heeft verteld - het leek zichzelf gewoon in te schakelen.

Door de nauwe integratie in uw Amazon-account weet Alexa wat u koopt. Je bent waarschijnlijk gewend om e-mails te krijgen waarin de verzending van bestellingen en waarschuwingen van de Amazon-shopping-app op je telefoon wordt bevestigd, maar Alexa heeft zich bij het feest aangesloten en wil je graag vertellen wanneer je volgende pakket aankomt.

Als onderdeel hiervan zal Alexa ook zeggen wat er in het pakket zit. Geweldig als je alleen woont - een nachtmerrie als je kinderen hebt en net de kerstcadeautjes van je partner hebt besteld.

Je kunt ook gewoon zeggen "Alexa, waar zijn mijn spullen" en ze zal de bonen morsen aan iedereen die erom vraagt. Tsk. Wat is er met discretie gebeurd?

Oké, laten we beginnen met het wegwerken van die gele ringen. Als je gewoon wilt weten wat het is, vraag Alexa dan op je echo of je meldingen hebt. Het kan een melding zijn, het kan een bericht zijn.

Zodra je het bericht hebt gehoord, zou de gele ring moeten verdwijnen. Maar dit is hoe je die meldingen uitzet:

Open de Alexa-app op je telefoon. Open het menu Meer en tik op Instellingen. Selecteer Meldingen en vervolgens Amazon Shopping. Hier kun je bepalen wat Alexa je gaat vertellen en je kunt de meldingen uit voor bezorging of afgeleverd uitschakelen.

Als u in een gebied woont waar bezorgingen voor de deur worden achtergelaten, kan het natuurlijk handig zijn om die meldingen te hebben, maar u weet tenminste hoe u ze moet controleren.

Maar laten we een stap verder gaan. Omdat Alexa met trots aankondigt wat er wordt afgeleverd, is het voor iedereen in je huishouden heel gemakkelijk om erachter te komen wat je bij Amazon hebt besteld, gewoon door met een van je Echo-apparaten te praten.

Hier leest u hoe u kunt verbergen wat u bij Alexa hebt besteld.

Open de Alexa-app op je telefoon. Open het menu en tik op Instellingen. Selecteer Meldingen en vervolgens Amazon Shopping. In de sectie met de naam "Zeg of toon itemtitels" heb je de optie om dat uit te schakelen, zodat Alexa er dan niet uit flapt "Je Lego Death Star wordt morgen afgeleverd."

Dat is zo ver als je kunt gaan. Je kunt Alexa nog steeds vragen "waar zijn mijn spullen" en je krijgt te horen wanneer je volgende levering moet plaatsvinden, maar er staat nu niet wat er in het pakket zit.

En terwijl u hier bent, is het ook de moeite waard om Amazon-spraakaankopen op uw Echo-apparaten uit te schakelen. Met deze functie kan iedereen in principe alles op uw account kopen - dus als u kinderen heeft, is het de moeite waard om uit te schakelen. Hier is een complete gids om u daarbij te helpen .

Geschreven door Chris Hall.