(Pocket-lint) - Amazons Alexa-app voor Windows stelt u in staat Alexa volledig handsfree te gebruiken - net zoals u zou doen als u tegen een Alexa-smart speaker zou praten.

U kunt Alexa eenvoudig gebruiken, ongeacht of de app op de voorgrond of op de achtergrond draait - u hoeft het alleen maar te vragen.

De Alexa-app is beschikbaar in de Microsoft Store voor elke Windows 10- of 11-pc-gebruiker om te downloaden. Hier is wat je moet weten over Alexa op de pc en hoe het werkt.

Aan de slag met Alexa op de pc

Download eerst de Alexa-app uit de Microsoft Store. Als het vooraf op uw pc is geïnstalleerd, hebt u wat Microsoft en Amazon een "Alexa ingebouwde pc" noemen.

Hoe dan ook, start de app en meld u aan bij uw Amazon-account (of maak er een aan als u nieuw bent). Tik ten slotte gewoon op de Alexa-knop en stel een vraag. Probeer te vragen: "Alexa, hoe is het weer op dit moment?"

Ga hierheen voor specifieke installatie- en instellingsinstructies.

Luistert de Alexa-app voor pc's altijd?

Zoals we al zeiden, kun je nu handsfree met Alexa spreken. U kunt nog steeds op een knop binnen de app drukken om met Alexa te spreken, of u kunt de assistent oproepen via een sneltoets op uw computer.

Om te zien of je een wekwoord kunt gebruiken:

Open het menu van de Alexa-app voor pc.

Selecteer Instellingen.

Kijk of je de optie Wekwoord kunt selecteren.

Amazon

Wat kun je doen met Alexa op een pc?

Je kunt Alexa gebruiken om herinneringen, timers en alarmen in te stellen, boodschappen- en to-do lijstjes te maken, naar muziek en luisterboeken te luisteren, je agenda en afspraken te controleren en zelfs je smart home te besturen. Alexa op de pc werkt bijna net als Alexa op elk ander apparaat. Het enige verschil, voor zover we kunnen vertellen, is dat Pandora momenteel niet wordt ondersteund binnen deze Alexa voor Windows-app.

Dingen die je kunt proberen te vragen aan Alexa:

"Alexa, wat staat er vandaag op mijn kalender?"

"Alexa, lees me een boek voor."

"Alexa, doe het licht aan."

"Alexa, wat is het weer thuis?"

Kun je je pc besturen met Alexa?

Met Alexa op Windows kunt u een basisset systeemfuncties bedienen, waaronder de mogelijkheid om het volume en de schermhelderheid aan te passen.

Geschreven door Maggie Tillman en Dan Grabham. Bewerken door Luke Baker.