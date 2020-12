Hoe installeer je een VPN op een Amazon Fire TV Stick

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met Amazons Fire TV Stick- streaming-apparaten kun je elke tv in een slimme omzetten. U steekt er gewoon een in een vrije USB- of HDMI-poort en verbindt deze met internet. Dit opent een groot aantal nieuwe videodiensten, waaronder Amazon Prime Video met shows zoals The Grand Tour en veel films.

squirrel_widget_140302

Het geeft je ook toegang tot andere streamingdiensten, zoals Netflix, BBC iPlayer en ITV Hub, samen met audiodiensten zoals Spotify en Amazon Music.

De bekroonde Fire TV Stick- streaming-apparaten worden elk op de achterkant van een set aangesloten en geven u toegang tot streaming video en Alexa-spraakondersteuning via een meegeleverde afstandsbediening.

squirrel_widget_146520

Het belangrijkste verschil tussen hen is dat de iets duurdere Fire TV in staat is om 4K HDR-video af te spelen, terwijl de Stick maximaal 1080p (Full HD) video biedt.

Hoewel het gebruik van een VPN op een settop-streamingbox misschien niet meteen in je opkomt, is het nog steeds een apparaat dat verbinding kan maken met internet en daarom iets dat je misschien wilt verbergen of beschermen tegen nieuwsgierige blikken.

Als alternatief heeft het toevoegen van een VPN aan een streamingapparaat andere voordelen, waarvan sommige de makers van de box misschien niet willen dat je op de hoogte bent.

Zoals bij veel streaming-systemen, kan sommige inhoud geografisch worden vergrendeld; bepaalde inhoud, zoals Amazon Prime Video, is alleen beschikbaar op bepaalde geografische locaties. En aangezien de Amazon Fire TV Stick draagbaar genoeg is om mee naar het buitenland te nemen, wil je hem misschien voor de gek houden door te denken dat je nog steeds thuis bent om naar de shows te kijken die je het leukst vindt.

Het gebruik van een VPN om uw locatie te vervalsen, kan een deel van deze inhoud openen en is verrassend eenvoudig te doen. U hoeft alleen maar een virtueel particulier netwerk te kiezen uit onze lijst met beste VPN-services en onze onderstaande stappen te volgen.

Als je een vroege gebruiker van de Amazon Fire TV Stick was en een versie 1-model hebt, heb je helaas pech. De processor op dit model kan geen VPN uitvoeren. Alleen degene met de Alexa Voice Remote of hoger heeft de vereiste verwerkingskracht.

Gezien het feit dat de Amazon Fire TV en Fire TV Stick elk een variant van het Android-besturingssysteem draaien en de meeste VPN-providers al Android-apps aanbieden, zou dit gemakkelijk moeten zijn.

Sommige VPN-providers hebben Fire TV-vriendelijke apps die beschikbaar zijn via de ingebouwde Amazon App Store, dus je kunt het beste voor een van deze gaan.

Op het moment van schrijven zijn er een aantal VPN-providers die apps rechtstreeks in de app store aanbieden, waaronder Nord VPN, IPVanish, Express VPN, KeepSolid VPN en Digibit VPN.

Volg de onderstaande stappen om deze apps te installeren:

Schakel uw Fire TV-stick (of Fire TV) in Bovenaan het scherm zie je "Apps". Selecteer dit. Kies onder "Categorieën" de optie "Hulpprogrammas". Hier zou je een aantal VPN-apps moeten zien. Kies uw vereiste VPN-client en selecteer "Get" om de app te downloaden. Eenmaal gedownload en geïnstalleerd, selecteert u "Openen". Volg daarna de instructies op het scherm om in te loggen op uw VPN-provider met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Nadat u bent aangemeld, kiest u de serverlocatie waarmee u verbinding wilt maken en laat u deze instellen. Eenmaal verbonden, drukt u op de "Home" -knop op de afstandsbediening en u bent klaar om te gaan.

Alles is niet verloren als uw VPN-provider naar keuze geen app rechtstreeks in de app store heeft. Het is mogelijk om de meeste Android-apps te installeren, maar het is iets lastiger dan de hierboven beschreven methode.

Om een VPN op uw Fire TV Stick of Fire TV te krijgen, moet u een Android APK-bestand installeren. Deze zouden beschikbaar moeten zijn bij uw VPN-provider en we raden u aan om altijd rechtstreeks van zijn website te downloaden, in plaats van een derde partij die mogelijk malware of adware bevat.

U moet ook uw Fire TV-apparaat inschakelen om apps van buiten de app store te installeren. Open hiervoor het gedeelte Systeem en instellingen in het Fire TV-menu. Onder het gedeelte "Opties voor ontwikkelaars" is er een schakelaar om apps van onbekende bronnen toe te staan. Zet dit aan. Ga dan terug naar het hoofdmenu.

Typ "Downloader" in de zoekbalk. Dit zou een app moeten vinden met de naam Downloader.

Eenmaal gedownload, open je de app en typ je het adres voor het APK-bestand van je VPN-provider. Als u het niet op de webpagina kunt vinden, neem dan contact op met de klantenservice en vraag om de directe link.

Dit zou automatisch de VPN-client moeten starten en installeren, maar zo niet, klik dan op het gedownloade bestand in de Downloader-app.

U moet nu inloggen en verbinding maken met uw VPN-provider.

Ga vanuit het startmenu naar "Instellingen", vervolgens "Toepassingen" en vervolgens "Geïnstalleerde toepassingen beheren"

Zoek de VPN-app die je hebt gedownload en start deze via het submenu. Dit zou u naar uw VPN-inlogpagina moeten brengen waar u uw login en wachtwoord kunt invoeren (mogelijk heeft u voor deze stap een controller of toetsenbord nodig).

Eenmaal ingelogd, zou u klaar moeten zijn om te gaan. Mogelijk hebt u de mogelijkheid om de app zo in te stellen dat deze automatisch opnieuw verbinding maakt, en we raden u aan dit in te schakelen.

U bent nu goed om uw Fire TV of Fire TV Stick te gebruiken met een VPN.

Geschreven door Steve Dye. Bewerken door Dan Grabham.