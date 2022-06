Er komt een gratis webversie van Photoshop die iedereen kan gebruiken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Adobe is naar verluidt begonnen met het testen van een gratis versie van Photoshop die je vanuit een webbrowser kunt openen.

Volgens The Verge is het softwarebedrijf van plan om de gratis dienst aan te kondigen als een tool voor iedereen, in een poging om meer gebruikers te krijgen. Het test deze gratis versie momenteel in Canada. Blijkbaar kunnen gebruikers toegang krijgen tot Photoshop op het web via een gratis Adobe-account. Adobe noemt het een "freemium" aanbod, maar is van plan om sommige functies te paywalken voor betalende abonnees.

Vrees niet, er zullen genoeg "core function" tools beschikbaar zijn voor de gebruiker zonder kosten. "We willen [Photoshop] toegankelijker en makkelijker maken voor meer mensen om het uit te proberen en het product te ervaren", gooide Adobe naar de media.

Elke abonnee van Photoshop kan zich aanmelden en rechtstreeks vanaf het web een nieuw document starten. Maar nu, door gratis te zijn voor alle webgebruikers, is Photoshop nog toegankelijker. Maar Adobe heeft nog niet officieel gezegd wanneer deze freemium webversie zal worden gelanceerd.

Een webversie van Photoshop werd voor het eerst gelanceerd in oktober vorig jaar. Het is een eenvoudige interface waarmee je basismanipulaties kunt doen, inclusief lagen. De afgelopen maanden zijn er ook meer bewerkingsgereedschappen bijgekomen, zoals de verfijningsrand, curven en de 'dodge and burn'-gereedschappen. Maar het is nog steeds een klein programma dat slechts een deel van de functies biedt.

Geschreven door Maggie Tillman.