(Pocket-lint) - Adobe heeft Creative Cloud Express gelanceerd: een gratis mobiele app en webplatform dat veel van de beste tools uit de Creative Cloud-apps van het bedrijf en Acrobat PDF in lite-vorm brengt.

Creative Cloud Express vervangt wat Adobe Spark was en wordt de nieuwe one-stop-shop voor gebruikers op mobiel, tablet en desktop, dankzij een sjabloongestuurde aanpak voor gebruiksgemak bij het maken van visuele inhoud.

Het zal gratis beschikbaar zijn, maar er is ook een betaalde versie voor £ / $ 9,99 per maand, met extra inhoud in bibliotheken en toegang tot complexere sjablonen. Als u al betaalt voor een van de premium Creative Cloud-abonnementen van Adobe, is CC Express inbegrepen.

Creative Cloud Express is beschikbaar via de Apple Store, Google Play en Microsoft Store, waardoor toegang op alle platforms gegarandeerd is - of je nu een Android-tabletgebruiker bent, een Chromebook-liefhebber of je focust op iOS of iPadOS.

Creative Cloud Express is bedoeld voor niet-professionals die geen diepgaande tools nodig hebben om hun visie tot leven te brengen. Het is voor degenen die webpaginas, flyers, posters, social media fragmenten, enzovoort willen maken.

Adobe Stock is ook geïntegreerd in CC Express, wat gratis toegang tot een miljoen afbeeldingen en middelen betekent. Als je de betalende versie hebt die oploopt tot maar liefst 175 miljoen, kun je die creatieve visie uitbreiden.

U hebt nu toegang tot Adobe Creative Cloud Express. Dus als u op zoek bent naar een gratis te gebruiken creatieve tool, dan is dit een geweldige plek om te beginnen.