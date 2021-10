Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Adobe heeft nieuwe versies van Photoshop en Illustrator geïntroduceerd, speciaal gemaakt voor het web.

Dat betekent dat als u zich abonneert op Creative Cloud, u beide programmas in uw webbrowser kunt openen. U kunt uw documenten die in de cloud worden gehost, bewerken zonder ze te downloaden of de desktop-apps van Adobe te openen. Er is slechts één waarschuwing: verwacht geen volledig uitgeruste versies van Photoshop of Illustrator. Dit zijn zeer afgeslankte versies, waardoor u basisbewerkingstools zoals de gum, het herstelpenseel en de selectielasso kunt gebruiken.

U kunt ook lagen gebruiken en annotaties en opmerkingen achterlaten. Maar als je veel wilt bewerken, moet je de app openen. Het idee is dat je met Photoshop en Illustrator op het web gemakkelijker bestanden met anderen kunt delen en toch overal kleine aanpassingen kunt doen.

Nogmaals, u moet een Creative Cloud-abonnee zijn om Photoshop en Illustrator op internet te gebruiken. In de VS kost het Creative Cloud All Apps-abonnement $ 52,99 per maand en biedt toegang tot 20 Adobe-apps, waaronder Photoshop en Illustrator. Afzonderlijk kosten die twee apps elk $ 20,99 per maand.

Photoshop op het web is nu beschikbaar als bètaversie voor alle Creative Cloud-abonnees om te testen. Illustrator op het web wordt ook gelanceerd, maar het is een bètaversie die alleen op uitnodiging beschikbaar is. Adobe is hier begonnen met het accepteren van aanmeldingen voor de Illustrator-bèta .