Deze Photoshoppers hebben op hilarische wijze beroemde partners opnieuw bedacht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een andere klassieke Photoshop-wedstrijd van Design Crowd ziet deelnemers beroemde partnerschappen opnieuw bedenken met grappige resultaten.

Deze competitie staat bekend als Swapping Partners en heeft beroemde fictieve teams en filmpartners die worden gescheiden van hun gebruikelijke buddy en in plaats daarvan samenwerken met iemand anders. De resultaten zijn vaak grappig en laten ons zeker een beeld vormen van hoe het zou zijn als het echt zou gebeuren.

We hebben een aantal van onze favorieten verzameld, maar zorg ervoor dat je de galerijen op Design Crowd bekijkt om het beste van de rest te proeven.

The Lone Ranger en Boy Wonder

De winnaar van de vierde Swapping Partners- content is gemaakt door Mandrak en toont de klassiek populaire gemaskerde man van de wet, de Lone Ranger die wordt gerepareerd met Robin in plaats van Tonto.

We weten niet zeker of de Boy Wonder net zo goed zou zijn in het opsporen van hun prooi, maar zijn gemaskerde uiterlijk komt in ieder geval overeen met dat van zijn nieuwe partner.

Smaak Flav en Oliver Hardy

Oliver Hardy, de legende van het tijdperk van de stomme film van 1927 tot 1955, heeft schijnbaar zijn goede vriend Stan Laurel in de steek gelaten ten gunste van Flavor Flav.

We weten niet zeker of de Amerikaanse rapper zo populair zou zijn geweest in de stille beweging, maar hij heeft zeker de meer dan levensgrote persoonlijkheid om entertainend te zijn.

Batman en Grommit

Hoewel de Joker misschien niet de partner van Batman was, is het zeker hilarisch om je voor te stellen wat er zou gebeuren als hij de aartsvijand van de Caped Crusader was.

Makkelijk te verslaan met een lekker stukje kaas.

Sherlock-krachten

Fictieve detective Sherlock Holmes heeft zijn trouwe sidekick en serieuze zakenpartner Dr. Watson laten ruilen met de sjieke Austin Powers.

We kunnen ons voorstellen dat deze film meer dan normaal zou zijn, maar zeker het bekijken waard.

Mario en Mickey

Mickey Mouse is zijn gebruikelijke vrolijke zelf en is zeer verheugd om samen te werken met Mario. De Italiaanse loodgieter lijkt echter niet zo blij met het verlies van Luigi.

Wall-E en Baby Groot

Stel je de zinloze gesprekken voor die deze twee zouden hebben. Ze waren niet in staat om op de gebruikelijke manier te communiceren, maar zouden zeker een interessante tijd samen hebben.

Miss Piggy en het beest

We kunnen ons voorstellen dat het Beest meer zou krijgen dan waar hij op had gerekend door Miss Piggy in zijn leven te hebben. Ze is nogal een handvol.

De muppet is echter zeker een grappige vervanging voor Belle en we kunnen ons voorstellen dat deze Jim Henson/Walt Disney-crossover leuk zou zijn om naar te kijken.

Pluto en Shaggy Rogers

Ruh-roh--RAGGY!!! Scooby Doo, de amateur-detective van de Great Dane, is vervangen door een ander beroemd cartoonhondje in de vorm van Pluto: de hond van Mickey Mouse.

Hij past echter heel goed bij de bende, want hij is behoorlijk slim, spreekt ook geen Engels en is net zo gemakkelijk bang als Scooby Doo.

Chris Tucker en Owen Wilson

Deze is niet alleen een partnerruil, maar ook een filmcross-over. Met Chris Tucker van Rush Hour-faam en Owen Wilson van Shanghai Knights die samenwerken.

Arme Jackie Chan is schijnbaar helemaal gedumpt. We weten niet zeker waar het Shanghai-element hier binnenkomt, maar we zijn er zeker van dat Wilson en Tucker voor een hilarische combinatie zouden zorgen.

Dame en de... Gromit

Gromit verschijnt voor de tweede keer, dit keer spaghetti slurpend met Lady uit Lady and the Tramp.

Misschien wel een van de meest bekende geanimeerde scènes aller tijden, de romantische pups hadden misschien een heel andere relatie gehad als Grommit de ster was. We hopen dat er genoeg kaas op de maaltijd zit naar zijn smaak.

Oscar en Nemo

In deze cross-over werkt Oscar van Shark Tale samen met Nemo. Beide films hebben een sterke aanwezigheid van haaien, dus het is heel logisch.

Will Smith zou zeker ook een leuke extra dosis charisma aan Finding Nemo toevoegen.

De X bestanden

Stel je voor dat X-Files maar met David Duchovnys Mulder wordt vervangen door een veel serieuzer ogende Clint Eastwood.

We weten niet zeker of hij zo open zou staan voor de waarheid die er is.

Deze zomer stappen ze geen vliegtuig in

Weer terug naar Rush Hour, maar deze keer is Jackie Chan verwisseld voor Mr.T.

Denk eraan, hij stapt niet in een verdomde vliegtuigdwaas.

Asterix, Obelix en Odie

Het lijkt erop dat veel van de mensen die bij deze competitie betrokken zijn, iets hebben met het ruilen van geliefde honden uit verschillende teams en partnerschappen.

Hier is Obelix lieve pup Dogmatix vervangen door Garfields suffe vierbenige vriend Odie. Op de een of andere manier past hij perfect, maar we vragen ons af hoe nuttig hij zou zijn in de strijd tegen de Romeinen.

Will Smith en Wallace

We hebben al lang geen tekenfilm/real-world film meer gezien. Hoewel Martin Lawrence en Will Smith een goed team vormen, zouden we graag zien dat Wallace in plaats daarvan samenwerkt. De slapstick-komedie zou zeker volgen.

Monster University alleen met Minions

Mike Wazowski is vermist van Monsters University en is vervangen door Minions. We moeten toegeven dat Minions een grappige fit zouden zijn in het universum van het Monster.

Is Apple Music het waard? Probeer de streamingdienst van Apple 3 maanden gratis Door Pocket-lint International Promotion · 27 juli 2021 Apple was niet de eerste die het spel voor het streamen van muziek gebruikte, maar het platform is super indrukwekkend.

De bovennatuurlijke bestanden

Helaas, na 15 jaar draaien, kwam er een einde aan de geliefde Sci-Fi-serie Supernatural met seizoen 15.

Misschien kan deze spin-offr met Jared Padalecki en David Duchonvey de leegte opvullen die de show achterliet.