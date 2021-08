Deze Photoshop-artiesten hebben van huisdieren heerlijke voedingsmiddelen gemaakt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We houden van het werk van bekwame Photoshoppers en de Design Crowd-wedstrijden bevatten een aantal echt getalenteerde werken van mensen over de hele wereld.

In één wedstrijd werden deelnemers met de toepasselijke naam " Pet Food " uitgedaagd om hilarische kruisingen tussen dieren en voedsel te creëren. Het resultaat is soms heerlijk. meestal altijd komisch en ook nog verrassend goed.

Slangenworst

Niet het soort worst dat je op je bord zou willen hebben, maar slangenworst is zeker een grappig idee. Hoewel we wedden dat het naar kip smaakt.

Slak en Ensaymada

Een rare en heerlijke combinatie van zoete lekkernijen en slijmerige slak. Deze Photoshopper heeft een combinatie gemaakt van slak en Ensaymada. We vragen ons af wat mensen die graag slakken eten hiervan vinden.

Granaatappel hert

Dit hert is nu op meer dan één manier zoeter dankzij de toevoeging van granaatappelfruit onder zijn vacht.

Rode Pandanoot

Helaas staat de rode panda momenteel op de lijst van bedreigde diersoorten, met minder dan 10.000 in het wild. Ze blijven ook afnemen als gevolg van verlies en fragmentatie van leefgebieden, stroperij en inteeltdepressie.

Misschien als de eenvoudige rode panda een huid had die zo sterk was als kokosnoten, zouden ze misschien effectiever kunnen overleven.

Nijlpaardnikkel

We kunnen ons voorstellen dat half brood zijn niet erg handig zou zijn als je het grootste deel van je tijd in water doorbrengt. Dit nijlpaard zou behoorlijk drassig worden, maar we houden van het werk dat de redacteur met de afbeeldingen heeft gedaan.

Miwi-fruit

Harig, squash, schattig en sappig. Deze visie van een Kiwi-fruitmuisras is eigenlijk redelijk geloofwaardig en ook hilarisch.

Wortel Goudvis

Deze goudvis-wortelcombinatie ziet eruit alsof er een plantaardig propellorsysteem is gekweekt. Perfect om snel te bewegen in zijn kleine kom.

Viskat

Katten houden van vis, nietwaar? Heerlijke flappy dingen dat het zijn. Maar deze kat is er niet zo zeker van of hij Fishcat goedkeurt.

Een raar en prachtig uitziend wezen dat zowel pels als schubben is. Net zo in staat om in de bomen te klimmen als om zonder poespas een duik in de zee te nemen.

Zeehondensoep

Helaas is dit misschien ook wel geloofwaardig. Het zou ons niet verbazen als mensen ergens ter wereld soep van zeehonden aten.

Dat gezegd hebbende, kunnen we ons voorstellen dat er geen levende zeehond in zit die er een beetje somber uitziet.

Worst Teckel

Deze lijst zou niet compleet zijn zonder een teckel die nu in een worst is veranderd, toch?

Deze kleine pup ziet er echter zeker niet het best uit.

Clown vis zalm

Je moet deze van dichtbij bekijken om de aandacht voor detail te waarderen. Hier heeft de Photoshop-kunstenaar Clownfish samengevoegd met een look die lijkt op een zalmfilet.

Kikkersoep

Deze soep zag er al behoorlijk drassig uit, nu is hij nog minder aantrekkelijk met de toevoeging van een bug-eyed from. Zou je nog willen kauwen?

Krabkoekjes

Je hebt gehoord van crabcakes, maar heb je het ooit gezien als je door de straten dwaalde? Je hebt nu. Compleet met verjaardagskaarsen voor nachtzicht.

Erwtenvogels

Het gezegde luidt "...als twee erwten in een pod", wat meestal betekent dat mensen zo op elkaar lijken dat ze net identieke erwten in hun huis zijn.

Dat geldt ook voor deze kleine kuikens die in hun pod zijn genesteld.

Snoepriet slang

Een ander wezen dat je niet op je bord zou willen vinden, of in dit geval - in je zoete voorraad.

De snoeprietslang maakt deze slang op de een of andere manier nog dreigender dan normaal.