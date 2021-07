Adobe brengt native ondersteuning voor Apple Silicon naar Premiere Pro

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na een bètaperiode heeft Adobe een definitieve versie van Premiere Pro voor op Apple Silicon (M1) gebaseerde Macs uitgebracht, evenals een nieuwe spraak-naar-tekstfunctie.

Speech to Text ondersteunt 13 talen en u kunt de tekst eenvoudig corrigeren of bewerken nadat deze is getranscribeerd. Spraak naar tekst maakt automatisch bijschriften op de tijdlijn. Adobe zegt dat Speech to Text opnieuw gebruik maakt van zijn eigen Adobe Sensei AI-technologie.

Adobe zegt dat er een duidelijke productiviteitsverbetering is in het toevoegen van tekst voor ondertitels via spraak (op voorwaarde dat je de bijschriften niet van elders naar je hebt gestuurd).

De nieuwste release volgt op Adobes teaser vorige maand dat Adobes Creative Cloud-apps tot 80 procent sneller werken op Apple M1-chips versus de equivalente Intel-processor (met andere woorden, niet de geavanceerde Intel-chips die we in veel pro- niveau Macs).

Het cijfer voor Premiere Pro is 77 procent beter, met 50 procent betere opstarttijden.

Adobe zegt dat het in april en mei respectievelijk M1-ondersteuning heeft gekregen. En M1-ondersteuning voor . After Effects-integratiefuncties binnen Premiere Pro, zoals Dynamic Link en Motion Graphics-sjablonen, zijn al geoptimaliseerd voor M1-aangedreven Macs.

Photoshop, Premiere Rush en Audition zijn: al native voor Apple M1, net als Lightroom, dat op M1 gebaseerde Macs heeft ondersteund sinds dec . De Affinity-apps van Rival Serif waren: bijgewerkt in november .

Adobe After Effects voor Apple Silicon komt later dit jaar in de openbare bèta.

De snelheidstests zijn uitgevoerd met de 13-inch MacBook Pro, vermoedelijk omdat dit het enige Apple-model is dat beschikbaar is met zowel Intel- als Apple-chips.

Beide configuraties hebben 16 GB RAM en 2 TB SSDs en gooiden de Apple M1 versus de 10e generatie Intel Core i5. Sindsdien heeft Intel verbeterde 11e generatie Core-chips voor laptops uitgebracht.