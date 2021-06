Adobe zegt dat Apple M1 Macs meer dan 80 procent betere prestaties bieden in Creative Cloud-apps

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Adobe heeft updates aangekondigd voor Illustrator, InDesign en Lightroom Classic - ze zijn nu allemaal native voor Apple Silicon Macs met Apples M1-processor. Photoshop is al native .

Lightroom ondersteunt sinds december native M1-Macs, terwijl de Affinity-apps van concurrent Serif in november zijn bijgewerkt.

Adobe heeft ook een aantal behoorlijk opruiende gegevens vrijgegeven die aantonen dat de prestaties van Creative Cloud-apps aanzienlijk beter zijn op de M1-chip - een gemiddelde prestatieverbetering van 83 oplopend tot maar liefst 88 procent in Photoshop.

En als je denkt dat dit misschien maar een paar belangrijke functies weerspiegelt, zoals content-aware fill, dan heb je het mis - expert Andreas Pfeiffer ondernam 774 benchmarkmetingen in de softwaresuite en publiceerde een rapport met alle resultaten.

AI-functies die gebruikmaken van Adobes Sensei machine-learning-technologie zagen de prestaties ongeveer 4-6 keer hoger.

Nu is er een voorbehoud (natuurlijk) en dat is dat het niet de hoogste specificaties van Intel-processors die beschikbaar zijn op een Mac weerspiegelt - je kunt de iMac bijvoorbeeld met Core i9 krijgen en natuurlijk gebruikt de Mac Pro een Intel Xeon-werkstation chips.

De vergelijking werd gemaakt met behulp van de 13-inch MacBook Pro, vermoedelijk omdat dit het enige Apple-model is dat beschikbaar is met zowel Intel- als Apple-chips. Beide configuraties hebben 16 GB RAM en 2 TB SSDs en gooiden de Apple M1 versus de Intel Core i5, vermoedelijk de 10e generatie 1038NG7 die begin vorig jaar werd geïntroduceerd. Het is vermeldenswaard dat Intel nieuwere 11e generatie chips heeft geïntroduceerd dan dat model.

Er komen deze maand ook verschillende andere nieuwe functies naar Creative Cloud, apps, waaronder:

Lightroom-ecosysteem: nieuwe premium-presets, gezamenlijke bewerkingsmogelijkheden, Super

Resolutie in Lightroom en Lightroom Classic (voorheen beschikbaar in Adobe Camera Raw) en aangepaste beeldverhoudingen bijsnijden in Lightroom

Krachtige nieuwe retoucheerfuncties in Photoshop Express, waaronder het gladmaken van de huid, content-aware healing, face-aware liquify en karikatuur

Aangepaste penselen in Photoshop op iPad

Weergave roteren in Illustrator op desktop

Nieuwe stylingtools in Adobe XD: Inner Shadow, Outline Stroke en Angular Gradient

Geschreven door Dan Grabham.