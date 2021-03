Adobe werkt zijn Creative Cloud-video-apps bij met nieuwe functies

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Adobe heeft zijn Creative Cloud-video-apps bijgewerkt met een hele reeks nieuwe functies. De nieuwe functies komen op dezelfde dag dat Adobe heeft aangekondigd dat Photoshop nu native zal draaien op Apple M1-gebaseerde Macs .

De apps zijn overgezet naar een 2021-versie en bevatten een nieuwe ondertitelingsworkflow in Premiere Pro waarmee ondertitels sneller kunnen worden toegevoegd en aangepast. U kunt nu ook complete rekken met audio-effecten tussen tracks kopiëren.

In After Effects zijn er verschillende nieuwe functies voor efficiëntie, niet in de laatste plaats een openbare bèta van multi-frame rendering. Adobe zegt dat dit gebruikers tot 300% snellere rendering geeft bij het exporteren van composities met multicore CPUs. Adobe zegt dat het op zoek is naar openbare feedback over de functie.

Er is ook een gestroomlijnde weergavewachtrij om het verkennen te vereenvoudigen.

Premiere Rush op zowel desktop als mobiel krijgt 24 nieuwe kleurvoorinstellingen, terwijl een snellere Warp Stabilizer in Premiere Pro en After Effects ook beschikbaar is. Adobe zegt dat dit gebruikers ongeveer 4x snelheidswinst zou moeten geven om camerabewegingen in 4K Ultra HD-beelden te verminderen.

In Adobe Audition kunt u nu ook eenvoudig nieuwe audio rechtstreeks in een audiobestand opnemen zonder dat u deze handmatig hoeft in te knippen.

Premiere Pro en After Effects zijn nu volledig voorbereid voor samenwerking op afstand met Creative Cloud Libraries voor het delen van middelen en voor teamprojecten voor samenwerking tussen teams.

Geschreven door Dan Grabham.