Met Adobes Photoshop en Illustrator kunt u nu goed samenwerken aan documenten

(Pocket-lint) - Na vorig jaar te zijn gevolgd, heeft Adobe samenwerking geïntroduceerd voor cloudgebaseerde documenten in Photoshop en Illustrator, evenals Adobes Fresco-app voor tekenen en schilderen .

De langverwachte functie heet Invite to Edit en doet wat het belooft, door te werken met documenten die zijn opgeslagen in Adobe Creative Cloud - stuur mensen gewoon een uitnodiging om samen te werken. U kunt ook terug bladeren door de eerdere bewerkingsgeschiedenis als u een bijdrager of eigenaar bent.

De functie werkt op zowel desktop- als iPad-apps en ook met de iPhone-versie van Fresco.

Ook nieuw in Photoshop is de mogelijkheid om uw Photoshop-voorinstellingen te synchroniseren. Er gaan momenteel niet veel van ons naar kantoor, maar als je dat wel zou doen, zou je dezelfde penselen, stalen, verlopen, patronen, stijlen en vormen in je huis en op je werkmachines kunnen synchroniseren en wordt bijgewerkt als je de instellingen wijzigt .

Het werkt momenteel op Windows en Mac, en iPad-ondersteuning komt eraan.

U kunt deze functie inschakelen in Voorkeuren> Algemeen> Synchronisatie van voorinstellingen. De apparaten moeten aan dezelfde Adobe-ID zijn gekoppeld als u zou verwachten.

Ook nieuw is de mogelijkheid om het hele canvas te roteren in Illustrator voor iPad .

