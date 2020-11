Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Of je nu officieel vanuit huis werkt of tijd stort in een maf quarantaineproject, de reeks apps van Adobe is essentieel - en het Creative Cloud-abonnement is zojuist een stuk betaalbaarder geworden in de Black Friday- verkoopbonanza.

Als u voor 27 november de tijd neemt om een abonnement op de website van Adobe te nemen, kunt u besparen op uw maandelijkse toegang tot Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat, InDesign en Premiere Pro. Als u zich in de VS bevindt, biedt het bedrijf een aanzienlijke prijsverlaging, waardoor de maandelijkse kosten worden verlaagd van $ 53 naar $ 40. Als je een student of docent bent, zijn de abonnementen zelfs nog betaalbaarder, verlaagd tot $ 16 per maand voor een beperkte tijd.

• Bekijk de Adobe Creative Cloud Black Friday-deal (VS)

Het zijn niet alleen eenzame wolven die meedoen aan de actie, met Adobes All Apps-plan voor teamgebruik beschikbaar voor $ 59,99 (vanaf $ 79,99) en het gebruik van één app verlaagd tot $ 24,99 (van $ 33,99).

Als u zich in het VK bevindt en een plan moet opzetten via Adobe UK , is een vergelijkbare besparing ook beschikbaar. In plaats daarvan is Creative Cloud beschikbaar voor £ 39,95 (vanaf £ 49,94), maar voor alle apps en abonnementen voor één app geldt hetzelfde tarief.

Vergeet echter niet dat het niet alleen om het Creative Cloud-abonnement gaat. Adobe heeft ook Photoshop Elements 2021 in de Black Friday-uitverkoop, die fungeert als een koop-het-regelrechte app, in plaats van dat uw toegang afhankelijk is van uw voortdurende abonnement.

Geschreven door Conor Allison.