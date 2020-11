Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je de Black Friday-uitverkoop hebt uitgekeken om je fotobewerkingssoftware te upgraden, is het nu tijd om te kapitaliseren - Adobe Photoshop Elements 2021 krijgt een tijdelijke prijsverlaging van $ 99,99 naar $ 59,99 .

De nieuwste upgrade van de Photoshop-lijn is tot 3 december verkrijgbaar via de Microsoft Store en, als een van de weinige Adobe-producten waarvoor geen abonnement vereist is, maakt de tijdelijke korting het nog betaalbaarder. U betaalt gewoon voor het laatste deel en krijgt voor onbepaalde tijd toegang.

• Koop 40% korting in de Microsoft Store

Dus, wat geeft Photoshop Elements 2021 u precies? Welnu, de kern van het programma is het vereenvoudigen van uw fotobewerking, met geavanceerde AI en begeleide bewerkingen waarmee u afbeeldingen in GIFs kunt omzetten, waas kunt verwijderen, de lucht kunt vervangen, objecten kunt verplaatsen en vergroten / verkleinen, gemakkelijk tekst en afbeeldingen kunt toevoegen en nog veel meer.

Omdat de software pas in oktober debuteerde, is het een geweldige kans om geld te verdienen en het nieuwste van Adobe te bieden, zonder op lange termijn gebonden te zijn. En Photoshop Elements kan vrijwel door alle niveaus van foto-editor worden gebruikt, of je nu een gewone man bent die iets meer controle over je album wil of je werk routinematig met het herwerken van fotos te maken heeft.

Zoals we al zeiden, moet u relatief snel handelen om te profiteren. Aangezien de uitverkoop op dit moment ook alleen beschikbaar is via de Microsoft Store, is er geen indicatie of er een beperkt aantal beschikbaar is, en het zou je laatste kans kunnen zijn om een korting te krijgen - en een zeer solide - dit jaar.

Geschreven door Conor Allison.