Adobe lanceert Illustrator voor iPad, en je kunt nu samenwerken aan Creative Cloud-documenten

(Pocket-lint) - Adobe heeft een hele reeks upgrades aangekondigd voor zijn Creative Cloud-softwaresuite, waaronder de mogelijkheid voor creatievelingen om samen aan documenten te werken - je kunt anderen links naar Photoshop-, Fresco- en Illustrator-clouddocumenten sturen voor feedback, terwijl andere versies dat ook zullen zijn. kunnen worden gemaakt.

Photoshop en Illustrator hebben nu ook livestreaming in de app, zodat u naast anderen kunt werken.

De updates zijn gekomen tijdens Adobes jaarlijkse Adobe Max-conferentie die momenteel plaatsvindt. Maar in plaats van een enorme ruimte in LA over te nemen, is het natuurlijk dit jaar online. Dus 2020.

Nadat we er eerder een voorbeeld van hadden bekeken, is Illustrator voor iPad nu beschikbaar, geoptimaliseerd voor Apple Pencil.

In navolging van de lancering van Photoshop voor iPad vorig jaar, is de verhuizing een grote stap om de geavanceerde apps van Adobe los te maken van de traditionele pc-omgeving - hoewel de verhuizingen ook veel goeds voorspellen voor de inkomende Macs op basis van Apple Silicon, die de onderliggende architectuur zullen delen met apparaten zoals de iPad Pro. U maakt niet alleen deel uit van Creative Cloud, maar u kunt er ook een abonnement op nemen voor $ 9,99 / £ 9,99 per maand.

Adobes zelfstandige teken- en schilder-app Fresco was beschikbaar voor iPad en Windows (Surface), maar is nu beschikbaar voor de iPhone. Het is opnieuw ontworpen voor het kleinere scherm, maar we denken dat het logischer zou zijn als de iPhone Apple Pencil zou ondersteunen, wat op dit moment natuurlijk niet het geval is. Het is beschikbaar als gratis download of je kunt het krijgen als onderdeel van een bundel met Photoshop voor iPad voor $ 9,99 / £ 9,99 per maand.

Photoshop, Lightroom, Premier Pro en After Effects hebben ook allemaal een hele reeks updates gekregen met meer AI-verbeterde functies met behulp van Adobes Sensei AI-engine.

De belangrijkste van de nieuwe verbeteringen is een functie voor luchtvervanging voor Photoshop (erg gaaf als je het in actie ziet) en een Object Aware-versie van Refine Edge. Sensei wordt ook gebruikt in Premiere Pro om spraak automatisch te transcriberen voor ondertitels. Illustrator heeft ook een functie voor het opnieuw kleuren van illustraties, zodat u het thema van een werkstuk met één klik volledig kunt wijzigen.

Adobe lanceerde ook een preview-versie van zijn tool voor contentattributie als onderdeel van het Content Authenticity Initiative (CAI) waar het vorig jaar voor het eerst over sprak tijdens Adobe Max.

Geschreven door Dan Grabham.