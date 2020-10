Adobe geeft details over nieuwe functies in Photoshop en Premiere Elements 2021

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Adobe heeft een hele reeks nieuwe functies aangekondigd in de nieuwe apps Photoshop Elements 2021 en Premiere Elements 2021.

Met Face Tilt aanpassen zorgt u ervoor dat iedereen op uw foto in de goede richting kijkt door automatisch de positie van iemands gezicht aan te passen.

In Premiere Elements kunt u nu een specifiek object - of gebied - van uw video selecteren en eenvoudig een effect toepassen dat de hele video volgt. GPU-versnelling is nu ook verbeterd, terwijl er extra muziektracks zijn.

U kunt nu beweging toevoegen aan statische afbeeldingen in Photoshop Elements met een functie genaamd Fotos verplaatsen - het lijkt een beetje op de functie voor livefotos die u op veel telefoons krijgt. De functie maakt gebruik van Adobes AI-engine, Adobe Sensei, om de afbeeldingen te maken die u vervolgens als een GIF kunt uitvoeren.

Er zijn ook vijf nieuwe begeleide bewerkingen, waarmee het totaal op 83 begeleide bewerkingen voor beide apps komt.

Duotonen - pas aangepaste effecten toe op uw fotos voor een prachtig tweekleurig effect.

Perfecte landschappen - Aangedreven door Adobe Sensei, kunt u eenvoudig luchten vervangen, waas verwijderen en ongewenste objecten wissen om buitenscènes te creëren.

Objecten verplaatsen, schalen en dupliceren - eenvoudig een object selecteren zodat u de positie, grootte en meer kunt wijzigen.

Dubbele belichting - Dit bewerkingseffect van Premiere Elements wordt steeds populairder, zodat je een video binnen een foto kunt afspelen en het beste van twee werelden kunt krijgen.

Geanimeerde matoverlays - pas verschillende vormen en animatiestijlen toe op volledige videos in Premiere Elements en selecteer scènes of overgangen om geanimeerde matoverlays te maken.

Geschreven door Dan Grabham.