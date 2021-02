Bekijk deze geweldige Photoshop-banen - eetbare architectuur maken!

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We zijn er allemaal geweest, toch? Je gaat een beetje hongerig naar bed en drijft weg om jezelf in een droomwereld te bevinden waar alles eetbaar is. Misschien zijn wij het maar, maar muren van kaas en stoelen van chocolade zijn slechts het begin van onze culinaire fantasieën.

Gelukkig kunnen we bewijzen dat we niet gek worden van deze ideeën - er is een hele school aan beeldmanipulatie die zich toelegt op het realiseren van onze dromen. Oké, geen realiteit, maar in ieder geval fotorealistisch.

Photoshop kan echt majestueuze creaties maken, en het kan ook huizen maken van broccoli. In tegenstelling tot sommige van onze andere lijsten, kijken we hier niet naar slechte Photoshop-taken . We hebben een grote selectie fotos verzameld voor uw surfplezier, allemaal met architectuur vermengd met eten om geweldige eetbare creaties te maken.

We beginnen onze galerie met mogelijk onze favoriete afbeelding erin - een ananas, liefdevol veranderd in een soort hoog, smal huis. Het doet ons denken aan de Burrow, de thuisbasis van de familie Weasley in de Harry Potter-serie. Behalve natuurlijk fruitiger. De vogels die er bovenop nestelen, zijn een mooi gebaar.

Aan de andere kant van het spectrum voelt dit sombere beeld alsof het op de juiste manier samenvat hoe het zou zijn om in een gigantische, blootgestelde paddenstoel te leven tijdens een regenstorm. De doorzakking van de schimmel geeft het een rottend gevoel, terwijl de manier waarop de regendruppels worden verlicht als ze de rooves raken heerlijk is.

Deze alledaagse scène uit een wereld die duidelijk anders is dan de onze, is charmant. We stellen ons graag voor dat het lieveheersbeestje hier de rol aanneemt van een hond of een grasmaaier, afhankelijk van uw perspectief.

Ondertussen is de grot onder dat gazon aanlokkelijk en ziet er warm uit. Het is allemaal samen gemengd met volmaakte vaardigheid.

Brood neemt zijn plaats in als een van de smakelijkere vervangers voor hout en beton in deze lijst. We zouden graag naar deze hut lopen en een beetje van onze balken nemen, hoewel ze nu waarschijnlijk behoorlijk oud zijn. De cracker die het dak van de put vormt, is een leuke toevoeging.

We weten niet zeker of deze appelwoningen echt stabiel zouden kunnen staan zoals ze in deze afbeelding zijn, maar we houden van de compositie van het stuk. Ze zoeken de hele wereld op als buitenaardse woningen, terwijl die windturbine een intrigerende hint is naar een krachtbron.

We wisten dat broccoli op een gegeven moment goed zou worden, en de verzadigde groenheid van deze afbeelding doet ons denken aan een boek van Dr. Seuss of iets dergelijks. Het is een transporterende collage en we zijn geïntrigeerd om te weten hoe het leven eruit zou zien in die stam.

Deze huizen zijn meer iets uit de verbeelding van Lewis Carroll - misschien zijn het de respectieve huizen van bijvoorbeeld Tweedledum en Tweedledee.

Het opnemen van een echte hond geeft een buitenaardse gekheid die de scène al in schoppen had. Kijk voor bonuspunten hoeveel vlinders je kunt tellen.

Deze aardappel is misschien diep in Fangorn Forest uit The Lord of the Rings beland, ondanks alle verwrongen wortels en geblokkeerd licht dat de afbeelding suggereert. Toch ziet het er huiselijk en familiair uit, terwijl die pagode op het dak eruitziet als de perfecte plek om te ontspannen.

Misschien had James meer permanent in de Giant Peach moeten wonen, zoals deze afbeelding suggereert. De huizen hebben iets van een landelijk Engels huisje, terwijl die brievenbus een zoete herinnering is aan de alledaagsheid van het leven, zelfs voor iemand die in een perzik leeft.

We stellen ons voor dat die voordeur uitkomt op een steile wenteltrap om in deze paddestoel bij het hoofdgebouw te komen. Al het mos en die verre zonsondergang maken dit een verleidelijk en schilderachtig tafereel.

Alles is een beetje peervormig gegaan voor dit huis, en we denken dat het paard dat verward terugkijkt het vrij mooi samenvat. Dat gezegd hebbende, het heeft een geweldige voordeur, en de rook die uit de schoorsteen komt, zorgt ervoor dat het er tot op zekere hoogte uitnodigend uitziet.

Die realistische spin heeft een mooi huis in de vorm van deze paddenstoel, hoewel een windgong gemaakt van schedels ervoor zorgt dat hij zich positief achtervolgd. In feite is de miniatuurpompoen een hint dat dit huis perfect zou kunnen zijn voor een Halloween-feest.

Deze vruchten hebben een mythisch gevoel vanwege de tint van de lucht en het gebruikte licht, en die grote mestkever aan de rechterkant ziet er verschrikkelijk veel uit alsof hij een ros zou kunnen zijn voor de figuur in het midden.

Het lijkt op het soort plek waar een teruggetrokken monnik zou wonen, of iemand die niet gevonden wil worden.

Er gebeurt hier nogal wat, van de huiselijke hamster die zijn bloemen water geeft tot de kolibrie die misschien wel een postbeambte is die brieven bezorgt. Daarachter zit die enorme, rode appel als een mooi huis, compleet met bloempotten bij de ingang.

Een van onze favoriete afbeeldingen in de collectie, deze bosbessen zien er rijp uit om te barsten, maar ook perfect om een soort hangend dorp te vormen, verbonden door loopbruggen en ronde huizen voor hun inwoners. Het ziet eruit als een vredig bestaan, ook al zou het risico om te vallen altijd aanwezig zijn.

We houden echt van de manier waarop deze deuren en ramen eruit zien alsof ze in het vlees van de tomaten zijn gesneden, hoewel de naderende ondergang van het kleine gehucht een beetje verontrustend is. Toch is de kleine verhaallijn die wordt gepresenteerd door die rups die zijn huis verdedigt, een zoet kenmerk van de compositie.

Koop de uitstekende Ivacy VPN voor minder met deze geweldige kerstdeal Door Pocket-lint International Promotion · 6 februari 2021

Geschreven door Max Freeman-Mills.