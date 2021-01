Toen en nu: een visioen van beroemdheden die rondhangen met hun jongere zelf

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een vrij recente trend is dat mensen de uitdaging van een decennium aangingen - jaren geleden afbeeldingen van zichzelf posten in vergelijking met nu, om te laten zien hoeveel of hoe weinig ze in de loop der jaren zijn veranderd.

Een meester van Photoshop ging de uitdaging echter in een andere richting aan. Ard Gelinck begon afbeeldingen van beroemdheden en bekende gezichten op Instagram te plaatsen naast afbeeldingen van hun vroegere zelf.

In sommige gevallen zijn er decennia verstreken sinds de originele fotos, de vergelijkingen zijn iets heel bijzonders. Reis met ons door de geschiedenis terwijl we een selectie van onze favorieten presenteren.

Op tijd voor de inauguratie van de Amerikaanse president Biden, creëerde Ard deze briljante Photoshopping met een jonge Joe Biden uit 1967 afgebeeld naast zijn oudere zelf. We vragen ons af of de jongere Joe enig idee had van zijn toekomstperspectieven. We houden ervan dat zijn glimlach in de loop van de tijd niet is veranderd.

Brad Pitt is een van die acteurs die niet alleen nauwelijks ouder lijkt te worden, maar die elk jaar beter wordt. Hier zien we hem poseren met zijn veel jongere zelf, het merkbare verschil is een zeer jaren 80-sfeer op de originele foto.

We genieten echt van deze afbeeldingen waar Ard niet alleen recente fotos heeft gephotoshopt, maar het onderwerp als kind heeft genomen en een vergelijking heeft gemaakt van decennia later. Komiek Chris Rock zag er zeker uit alsof hij al als kind leuk was.

We zullen graag toegeven dat ze verliefd was op Gillian Anderson op de dag dat ze Dana Skull speelde in The X-Files. Nu speelt ze in komedies als Sex Education, de dingen zijn veel veranderd voor de actrice, maar ze is net zo geweldig. In feite kan dit beeld het bewijs zijn dat niet alleen mannen beter worden met de leeftijd.

Er zijn vele jaren verstreken sinds Macaulay Culkin speelde als Kevin McCallister in Home Alone, maar hij heeft nog steeds dezelfde ondeugende blik. We vragen ons af wat voor advies een volwassen Macaulay aan zijn jongere zelf zou geven.

We waren diep teleurgesteld toen The Good Place ten einde kwam, maar het verwarmt ons hart om Ted Danson in welke gedaante dan ook op het scherm te zien en eerlijk gezegd is dit beeld van hem vermengd met een oude van Cheers ook fantastisch.

Bill Murray keert terug naar de rol van Peter Venkman in Ghostbusters Afterlife en we zijn gek. De man, de mythe, de legende is ieders favoriet, vooral de internets . Dit beeld van hem zij aan zij met zichzelf bestrijkt decennia en is bijna net zo fantastisch als hij.

Onlangs aangeduid als "Adembenemend" Keanu Reeves is een andere knappe acteerlegende die wordt omringd door mythen en stedelijke legendes. We weten dat hij klaar is om terug te keren naar het scherm voor de nieuwe Bill & Ted-film, nog een Matrix-film en, natuurlijk, meer John Wick. Hier zien we een ouder wordende, maar daarom niet minder opgewekte Keanu zij aan zij met zijn jongere zelf.

Deze af en toe vergelijking laat zien dat Pierce Brosnan weer zon frustrerend knappe man is die alleen maar beter wordt met de leeftijd. Wat een blik. Misschien wel een van de beste Bond-acteurs heeft het nog steeds.

Al Pacino heeft door de jaren heen veel verschillende karakters gespeeld, maar als we de woorden "zeg hallo tegen mijn kleine vriend" zeggen, komt er in het bijzonder één in ons op. Er zijn tientallen jaren verstreken sinds hij in Scarface verscheen, maar Al Pacino is nog steeds een vaste favoriet op het grote scherm. Al Pacino is in minstens 60 films verschenen, wat een hele prestatie is.

Voormalig meneer Olympia, Conan the Barbarian, Terminator en gouverneur van Californië. Arnold Schwarzenegger heeft tal van prestaties op zijn naam staan. Nu wordt hij gezien in al zijn glorie, zowel toen als geweten dankzij de talenten van Ard Gelinck.

Het is altijd een plezier om Harrison Ford zijn ding te zien doen en ongetwijfeld herinneren de meeste mensen zich hem met veel plezier voor het spelen van Han Solo. Recente uitstapjes naar de franchise betekenen dat we af en toe visioenen te zien krijgen, niet alleen van de acteur, maar ook van hem in de Star Wars-modus .

Het is een onderwerp van veel discussie op internet, maar in onze ogen is Sean Connery de beste Bond. Hij is ook een geweldige acteur en een knappe duivel. Dit Photoshoppen van hem die naast zijn jongere zelf staat, laat alleen maar zien hoe hij alleen maar beter wordt met de leeftijd.

We zijn grote Michael J. Fox-fans en nog meer van Back to the Future - welke zichzelf respecterende nerd is dat niet? Dus dit beeld van meneer Fox die rondhangt met Marty McFly is echt iets moois.

Het blijkt dat voetballegende Christiano Ronaldo altijd een beetje een brutale grijns heeft gehad. We wedden toen hij nog zo jong was, hoewel hij nooit had gedroomd van wat de toekomst voor hem zou brengen.

Een oudere, maar nog steeds keurige Tom Cruise wordt hier naast zijn jongere zelf gezien. Vele jaren zijn verstreken, maar Cruise is misschien wel het bewijs dat sommige mannen beter worden met de jaren.

De Engelse zangeres en songwriter Amy Winehouse is misschien begin 2011 tragisch overleden, maar hier leeft ze voort met twee prachtige visioenen van haar verleden op één briljant gemaakte foto.

De briljante Robert De Niro omhelst zijn jongere zelf. Een terugkeer naar een tijdperk waarin hij een veel indrukwekkendere haardos had. We vragen ons af waar deze twee versies van hem over zouden praten als ze elkaar echt zo konden ontmoeten.

Een andere Britse singer-songwriter is verdwenen, maar niet vergeten. Deze foto werkt als een briljante eerbetoon aan de zanger van Queen, die onlangs ook een eerbetoon kreeg in Bohemian Rhapsody, de voortreffelijke biografische beginnend Rami Malek.

Richard Gere begon met acteren in de jaren zeventig, sindsdien heeft hij een lange weg afgelegd. Hij is in de afgelopen decennia zelfs een paar keer als sekssymbool gezien. Dankzij Ard Gelinck krijgen we hem nu te zien als nooit tevoren. Er zitten waarschijnlijk minstens twintig jaar of meer tussen deze fotos, maar toch zijn ze overtuigend aan elkaar gefotoshopt.

We weten niet zeker wat het geheim van Tom Selleck is, maar deze zij-aan-zijfoto van hem lijkt te laten zien dat zijn snor met de jaren beter wordt. Het valt niet te ontkennen dat hij geweldig is en deze briljante Photoshopping is een prachtig kunstwerk waarvan we zeker weten dat hij het geweldig zal vinden.

Clint Eastwood is misschien 90 jaar oud, maar hij zit nog steeds in het acteerspel en gaat ook sterk. Hij begon met acteren in de jaren vijftig en ging later ook over op regisseren en produceren, waardoor hij in de loop van de decennia een behoorlijk briljante filmografie creëerde. Deze geweldige gephotoshopte afbeelding toont een verweerde maar niet gebroken Clint Eastwood met zijn jonge zelf vrolijk en knorrig poseren voor de camera.

Wax on Wax off. Jaren later, jaren weg. Een briljante "toen en nu" visie van acteerlegende Ralph Macchio, vooral bekend van zijn rol in The Karate Kid. Het lijkt meer op een foto van een trotse vader en zijn zoon, maar we houden ervan hoe de jongere versie naar de halve fond lijkt te kijken, misschien vragen we ons af wat er in zijn toekomst te wachten staat.

The Fresh Prince schopt het met een geschikte en opgestarte volwassen versie van zichzelf. We genieten echt van de kleine details van dit fotoshoppen, zoals de achtergrond waardoor het lijkt alsof ze allebei in dezelfde fotoshoot zitten.

Een klassieke foto van Julia Roberts tijdens haar rol in Pretty Woman. Hilarisch genoeg toonde de originele foto Julia Roberts die co-ster Richard Gere omhelsde, maar ze knuffelt nu een oudere versie van zichzelf dankzij de kracht van Photoshop.

Henry Winkler is misschien het best bekend als Fonzie uit de sitcom Happy Days uit de jaren 70, maar zijn glimlach is vandaag net zo geweldig als al die decennia geleden. Dit is een gelukkige chappy, die nog steeds acteerkunsten heeft - we hielden van hem in HBOs "Barry" in 2018.

Actieheldster en acteerlegende Mel Gibson is nog een andere toevoeging aan deze lijst van briljant knappe mannen die met de jaren zojuist beter zijn geworden. We zijn ook dol op de gelukkige resultaten van dit Photoshopping. Het is misschien niet zo overtuigend als de anderen, maar het is toch moeilijk om voorbij de doordringende blik te kijken.

Ze zeggen dat je nooit met deze man in een vliegtuig, boot of ruimteschip moet stappen, omdat hij geen geweldige reisgenoot is. Hij is echter een geweldige acteur. Hij maakt ook weer een geweldige "toen en nu" foto.

Dit Photoshopping lijkt perfect getimed gezien de heropflakkering van de liefde voor Rocky en het opnieuw opstarten met spin-off film Creed. Sylvester Stallone blijft ook geweldige stoten gooien.

We hebben altijd een zwak gehad voor Michael J. Fox. Hij heeft geen gemakkelijk leven gehad dankzij zijn gevecht met Parkinson, maar hij heeft zich er niet door laten weerhouden om geweldige dingen te doen. Deze Photoshopping is niet zo fantastisch als de man, maar zeker een goed eerbetoon aan hem.

Een zeer plezierige visie van een jonge Harry Potter (ook bekend als Daniel Radcliffe) met zijn oudere en meer wereldse zelf. We genieten enorm van dit fotoshoppen en hoe het wordt gepresenteerd met de jonge Radcliffe die langer boven zijn oudere zelf zit.

Dit is een foto van toen en nu die zich echt onderscheidt van de rest. Op de een of andere manier ziet de jongere George Clooney er bijna niet eens uit als dezelfde man.

Ok, dus deze is technisch gezien geen beroemdheid met een jongere versie van zichzelf, maar hij verdient het nog steeds om op de lijst te staan, omdat hij de nieuwste Bond-acteur laat zien met een van de meest bekende acteurs van onze tijd. Sean Connery is helaas in 2020 overleden, maar deze afbeelding is een briljante eerbetoon aan hem en een geweldig uitzicht op twee geweldige obligaties.

Dit is slechts een voorproefje van de geweldige werken van Ard Gelinck , kom zeker langs op zijn pagina en volg hem in de toekomst voor meer.

Geschreven door Adrian Willings.