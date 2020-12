102 van de ergste Photoshop-fouten ooit, je gelooft je ogen niet

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Technologie kan iets geweldigs en heerlijks zijn. Het kan ook totaal en volkomen worden misbruikt, vooral als het in handen is van buffoons.

Adobe Photoshop is een goed voorbeeld van een tool die fotos en afbeeldingen er spectaculair uit kan laten zien, maar ook de meest bizarre en, laten we eerlijk zijn, grappige momenten kan creëren als ze verkeerd worden gebruikt.

We hebben enkele van de ergste voorbeelden van "Photoshopping" op internet verzameld - van ronduit hilarisch tot de enigszins verontrustende manipulatie van het menselijk lichaam.

Er zijn vreselijke beelden van beroemdheden en gevallen waarin bedrijven op onverklaarbare wijze de werkelijkheid met snode middelen hebben veranderd. Bekijk de uitgebreide collectie en geniet van de idiotie van Photoshoppers die, eerlijk gezegd, geen idee hadden wat ze aan het doen waren.

Er is geen betere moderne cock-up dan een Photoshop-cock-up.

Vreemd lange vingers

We weten dat X-23 klauwen in Wolverine-stijl heeft in Logan, maar we wisten niet dat haar vingers ook super lang waren. Deze officiële posterafbeelding beweert iets anders.

Dat is het vliegtuig verkeerd

Zou je in het vliegtuig stappen met een ontbrekend voorwiel? We weten niet zeker of we dat zouden doen. De landing zou zeker ruw zijn.

Twee rechtervoeten

Vijfde harmonie. Twee rechtervoeten. Genoeg gezegd. Dit is een van de klassieke Photoshop-fouten waarbij je goed moet kijken om het te zien, maar als je dat doet, stelt het niet teleur.

Een moeder om naar op te kijken

"Als ik groot ben, wil ik net zo bizar lang zijn als jij mama!" We kunnen ons voorstellen dat deze jonge knaap veel nekbelasting krijgt als hij opkijkt om met zijn moeder te praten.

Tentbewoners

We juichen de verschijning van een drone toe in dit shot gepubliceerd door W Magazine, maar blijkbaar zijn Gigi Hadid en Kendall Jenner geboren zonder knieën. Er zweeft ook een onstoffelijke hand uit de tent en tikt een van hen op de schouder

Maak de tepel los

Chrissy Tiegan, het model dat hier is gemaakt, tweette in reactie: "Ik heb geen tepels. Ik teken ze elke ochtend met scherpe punten op en soms vergeet ik

Een fotoshoppen naar de wapenshow

Til je zelfs op, maat? Deze man doet het duidelijk. Maar alleen de linkerarm. Nooit het goede. Nooit.

Lui been

Ligstoelen zijn alleen geschikt voor modellen met één been. Het is behoorlijk indrukwekkend om een foto te kunnen bewerken en iemand die duidelijk ontspannen is er erg ongemakkelijk uit te laten zien.

De hoeken zijn allemaal verkeerd

De hals van deze gitaar lijkt door een wirwar van haar te verdwijnen op een manier die het onmogelijk had kunnen doen. Nog een wonder van Photoshop.

Familie gezichten

Er is zeker niets mis met multiculturele gezinnen. Het photoshoppen van gezichten is echter niet de beste manier om ze te laten zien. Papas gezicht is ook griezelig bewerkt, de belichting is helemaal verkeerd.

Zwevende LeBron

Professionele basketbalspeler LeBron James is blijkbaar niet alleen ongelooflijk lang en geweldig in zijn gekozen sport, maar hij is ook in staat tot zweeftrucs. Of in ieder geval op fotos verschijnen zonder met zijn benen te pronken.

Tegenpolen trekken elkaar aan?

Ze zeggen dat koppels er vaak hetzelfde uitzien, maar dit is belachelijk. Misschien konden ze geen dame vinden om op de foto te zien, dus vroegen ze het mannelijk model om een pruik op te zetten? We weten niet zeker wat er is gebeurd, maar we vinden het geweldig.

Een opname met meerdere hoeken?

Als je deze foto van dichtbij bekijkt, zie je blijkbaar iemand die in het maïsveld onder de atleet ligt. We nemen aan dat ze probeerden fotos te maken vanuit meerdere hoeken, maar het resultaat is veel griezeliger.

Een interessante pasvorm

De pasvorm van de broek van deze vrouw is niet goed. Ziet er zeker niet erg comfortabel uit.

Papa is buiten beeld

Een vrij trieste opname van een familieselfie waarbij papa van de foto is verwijderd. Een harige hand blijft als bewijs van zijn bestaan.

Een magisch jumpshot

Deze basketbalspeler heeft blijkbaar zon krachtige sprong dat de werkelijkheid krom is getrokken. Een speler zit terloops naar de actie te kijken vanuit een nabijgelegen stoel en is zo onder de indruk dat hij zijn hoofd heeft verloren.

Een hand in feest

Om de een of andere reden besloot de redacteur van deze foto dat er slechts twee voetballers nodig waren en dat er één werd verwijderd. De extra hand is, zoals gewoonlijk, een veelbetekenend teken van de fout.

Doorzichtige spelers

Stel je voor dat je je spelers tijdens een spel onzichtbaar zou kunnen maken. Ze zouden zeker de overhand hebben.

Toevoeging na opname

We gaan ervan uit dat ze geen baby konden vinden om in de draagzak te stoppen toen de originele fotoshoot voor deze draagzakhoes plaatsvond. Misschien dachten ze dat het gemakkelijker zou zijn om er een achteraf te photoshoppen in plaats van zich zorgen te maken over het gedoe om een baby stil te krijgen.

Wie ontbreekt er?

We krijgen het gevoel dat er haastig iemand uit deze foto is verwijderd. De allesverslindende rode mist die hun benen wegvreet, is de eerste aanwijzing. De tweede is de onverklaarbare extra hand rechtsboven.

Is dat een dubbelganger-tweeling?

Is dat een dubbelganger-tweeling of een storing in de Matrix? Je zou kunnen denken dat dit kleintje een echte tweeling was die in een rugzak wordt gedragen, totdat je ziet dat Brad Pitt ook een extra been heeft.

Knuffeltijd

Toen ze jonger was, was Miley Cyrus blijkbaar heel goed in het geven van knuffels. Mede dankzij haar extra armen.

Verrukkingen met meerdere vingers

We hopen dat dit een Photoshop-probleem is en geen extra vingergroei. Het is zeker een van die fotos waarvan je het niet meer kunt zien als je het eenmaal ziet. We kunnen niet stoppen met zoeken.

Spookachtige verschijning?

Op het eerste gezicht is het moeilijk te zien wat er mis is met deze foto, totdat je merkt dat de dame blijkbaar haar arm mist of misschien is ze een geest?

Hoge zeven

Deze bevat meerdere fouten. Het is de filmmerchandise die maar blijft geven. Een hand met zeven vingers, extra handen waar die niet zouden moeten zijn en ook wat spookachtige aanhangsels. Het is een waar kunstwerk.

Een sprookje van een dienstmaagd

Het lijkt erop dat zelfs romantische verhalen verborgen geneugten hebben. Deze prinses heeft veel meer te bieden dan alleen haar uiterlijk, een extra ledemaat zal zeker van pas komen. Niet klassiek mooi, maar ook niet saai.

Een fris nieuw kapsel

Het valt niet te ontkennen dat haarbewerking moeilijk is. Deze ontwerper lijkt het halverwege te hebben opgegeven en een vreselijke puinhoop achtergelaten.

Een hand voor Phelps

Michael Phelps, de meest gedecoreerde Olympiër aller tijden, werd ooit gevraagd of hij prestatiebevorderende medicijnen gebruikte om zijn 28 Olympische medailles te winnen. Niemand heeft ooit gevraagd of hij een extra hand had om te winnen. Onthult deze foto een nieuwe waarheid over zijn zwemvaardigheid? Of is het gewoon een andere in een lange rij Photoshop-blunders?

Geen zwemhulpmiddel

Twee handen plus één arm staat gelijk aan verbijsterd. Het is duidelijk dat zwemluiers niet helpen bij het drijfvermogen, dus er moet iemand aanwezig zijn om de tang vast te houden. Die ouder heeft blijkbaar ongelooflijk flexibele armen.

Werk nooit met kinderen of dieren

Het oude gezegde luidt: werk nooit met kinderen of dieren. Misschien mag het nooit "op" kinderen of dieren werken. Deze jongedame heeft tijdens het montageproces bijna de helft van haar lichaam verloren.

Flexibele vingers

We hebben al veel mislukkingen gezien in deze lijst met mensen die elkaars hand vasthouden, maar wat is er aan de hand met deze vingers? Vreemd flexibel en zelfs beangstigend.

Stok benen

Je hebt gehoord van dunne benen en benen zo groot als boomstammen, maar hoe zit het met rare verwrongen tandenstokers? We weten niet zeker of deze benen het lichaamsgewicht van iemand zouden ondersteunen.

Het beenbeen is verbonden met ...

Deze benen gaan maar door en stoppen dan kort. Tamelijk indrukwekkend kan ze zo opstaan.

Onverklaarbare hoeken

Deze persoon is er niet alleen in geslaagd om zijn lichaam in een nauwsluitende outfit te persen, maar ze buigen ook onder onverklaarbare hoeken. Hier te lang naar staren, zal je ogen en je hoofd bezeren.

Dit ziet er ongemakkelijk uit

We zijn ons ervan bewust dat jonge mensen behendig en flexibeler zijn dan wij oudere mensen, maar dit is gewoon idioot. Waar leunt hij op? Waar is zijn heup gebleven? Meer vragen dan antwoorden.

Platte buik syndroom

Problemen met ontbrekende navelstreng lijken behoorlijk wijdverbreid op deze lijst. We zien er een pijnlijk aantal. Er is ook een onrealistisch lichaamsbeeld.

Een hand voor Highlander

Highlander staat redelijk bekend om zijn vaardigheden met een mes, maar blijkbaar zijn zwaard vasthouden zonder zijn vingers er echt omheen te slaan, is een ander verborgen talent.

Allergische reactie?

Het is niet duidelijk wat hier gebeurt, maar het ziet er zeker pijnlijk uit. Deze dame moet waarschijnlijk zo snel mogelijk naar een spoedeisende hulpverlener gaan.

Papa laadt nog steeds

Het is net iets uit de tijd van inbelinternet, toen je moest wachten tot de volledige afbeelding was geladen. Op deze rare familiefoto lijkt maar een fractie van papa te staan.

Hij staat achter me, nietwaar?

De cast van de komedie "This Is Spinal Tap" uit 1984 verschijnt in deze Photoshop-mislukking waar een extra castlid blijkbaar uit de afbeelding is gesneden, maar toch een helpende hand wil bieden.

Nogal hypocriet

Deze pakt echt het koekje. Terwijl het vestigen van aandacht op Photoshop aan de rechterkant mislukt, zit deze afbeelding aan de linkerkant, oh jee.

Denk hierover na

Deze SD-kaart heeft een beetje een identiteitscrisis en kan niet achterhalen hoe groot het is. 8GB op de kaart maar niet in de reflectie.

Denk na over Beyonc

Het lijkt erop dat zelfs de rijken en beroemdheden niet veilig zijn voor de rampen die door Photoshop-bewerking mis zijn gegaan. Hier is Beyoncé te zien met drie armen, waarvan er één uit haar rug lijkt te groeien.

Laat ons u niet in spanning houden

Er is een kledingstoring aan de gang op deze foto, maar de goede dokter lijkt er niet door gefaseerd te zijn. Misschien heeft hij een soort Timelord-vriendelijke broek en zijn de bretels alleen voor de show?

De illusie van snelheid

We weten niet zeker of deze afbeelding bedoeld is om de indruk te wekken dat de auto in beweging is of misschien heeft de auto die draaiende lichtmetalen velgen die blijven rijden terwijl je stilstaat?

Alle vingers en duimen

Deze man is zo blij met zijn geheime vluchtdeals dat hij een extra handje kreeg. En, nogal opmerkelijk, was dat ik een dubbele duim opstak terwijl ik ook sliep. Indrukwekkend.

Schimmige problemen

Het duurt even voordat je deze ziet, maar als je goed kijkt, zie je dat de schaduw niet helemaal goed is. Soms zijn het de kleine dingen die de grootste problemen veroorzaken.

De drievoetige man

Hoeveel benen zijn er nodig om een voet te wassen? Deze Photoshopping-fout lijkt een truc van het licht of een kwestie van perspectief.

Een been over

Legless, in de niet-traditionele zin van het woord. Veronica Kay, een professionele surfer, wordt getoond op de cover van het tijdschrift Stuff terwijl ze blijkbaar op een board zit en een van haar benen mist.

Ontbrekende wielen

Dit vliegtuig van Turkish Airlines lijkt de zwaartekracht te trotseren door geen dragende voorwielen te hebben. We weten niet zeker waarom het is verwijderd, maar we zouden ons ook niet veilig voelen om op te stijgen.

Liefde houdt elkaars hand vast

Zelfs presidenten zijn niet veilig voor de waanzin van Photoshopping. Deze foto van Barack Obama en zijn vrouw Michelle lijkt te laten zien dat ze elkaars hand vasthouden bij het verlaten van Air Force One, maar dan heeft ze ook nog een vrije hand.

Er is iets achtergelaten

Deze bewerking ziet eruit alsof een van die panoramische fotos verkeerd is gegaan. Door een ongelukkige bewerking is wat vermoedelijk bedoeld was als iets romantisch, iets behoorlijk afschuwelijks geworden.

Menigte aanvang

We vragen ons af wat er aan de hand was op deze foto dat dit soort bewerking nodig was. Deze jongens en dames zijn er verschillende keren bijgekomen - misschien in een poging om het publiek groter te laten lijken dan het in werkelijkheid was?

Niet hoe je een t-shirt moet verkopen

Zet gewoon de branding erop, niemand zal het merken. We hebben tot nu toe nogal wat slopende inspanningen voor het bewerken van fotos in deze lijst gezien, maar deze is gewoon verschrikkelijk.

Een kleurrijke fout

We weten niet zeker waarom, maar de slips van dit model zien eruit alsof ze zijn bespot in Microsoft Paint. Dit is zeker niet een van de meest professionele werken die we hebben gezien.

Headspace

Deze arme ontwerper moest uitzoeken hoe hij een grote strook kopie in een kleine ruimte kon persen. We stellen ons voor dat ze gewoon gefrustreerd raakten, het opgaven en gewoon het hoofd van het model strekten om meer ruimte te maken.

Een voet in het verleden

Wie mocht er niet op deze foto staan? Hun benen hebben het gehaald. Als we niet wisten dat deze het resultaat was van wat slordig photoshoppen, zouden we hem misschien toevoegen aan onze lijst met de beste spookfotos uit de geschiedenis.

Nou, dat is handig

Leuke crop job designer. Ik vergat nu gewoon de hand van de ander, nietwaar? Eerlijk gezegd zou het waarschijnlijk vrij lastig zijn om de extra vingers eruit te halen, maar we hebben het gevoel dat het waarschijnlijker is dat het een vergissing is.

Twee knopen

Deze arme vrouw. Alsof het nog niet erg genoeg is dat er vingers uit haar dijen groeien, is ze blijkbaar ook de trotse bezitter van twee navelstrengknopen.

Aandacht voor detail is alles

Zelfs de grote bedrijven kunnen het bij het verkeerde eind hebben. Een Amerikaanse Microsoft-website plaatste een opgewekte foto van Amerikaanse bedrijfstypen voor een IT-campagne, maar toen de Poolse tak van het bedrijf deze leidde, werd onhandig het hoofd vervangen, maar niet de hand van de zwarte collega. Auw om vele redenen.

Zwaai met je handen in de lucht

Je zou denken dat het bewerken van een silhouet gemakkelijker zou zijn dan sommige van de andere fotos op deze lijst, maar toch is het een vreselijke puinhoop. Het is duidelijk dat niet alleen de winnaar van American Idol een platencontract krijgt, maar ook dat zijn linkerhand herhaaldelijk tegen een deur wordt geslagen.

Iets in het water

Dit stond in het Amerikaanse tijdschrift Maxim. En ze vragen mensen om ervoor te betalen. Werkelijk. We hebben zoveel vragen over deze foto, het is waarschijnlijk beter om gewoon niet te weten wat er aan de hand is. Onwetendheid is tenslotte zaligheid.

Een halve BBQ

We vragen ons af of het hebben van een halve barbecue en grill betekent dat de hamburgers maar de helft van de calorieën bevatten?

De mode van volgend seizoen

De nieuwste mode voor handtassen is om gewoon een hengsel rond te dragen, weet je dat niet? We kunnen tenminste begrijpen wat er hier gebeurde. De ontwerpers wilden niet afleiden van de belangrijkste focus van de foto - de jurk. Ze hebben de handtas gephotoshopt om het leuk en eenvoudig te houden. Een simpele bijsnijding zou toch gemakkelijker zijn geweest?

Het natuurkunde-tartende springkasteel

Dit springerige speelcentrum houdt je kinderen niet alleen geamuseerd, maar het helpt ze ook om te zweven.

Meestal armloos

Dit is ofwel een voor en na shot van een vrouw die hersteld is van een gruwelijk ongeval of een machtige Photoshop-ramp. Als je goed kijkt, zie je een overgebleven schaduw waar haar handen waren, vermoedelijk veroorzaakt doordat de ontwerper ruimte probeerde te maken voor het product.

Weg in de verkeerde richting

Als je goed kijkt, zie je dat het stuur van deze kerel helemaal de verkeerde kant op wijst. Fietsen zonder handen is al gevaarlijk genoeg, maar dit zal zeker slecht aflopen. In het volgende frame heeft hij de oceaan in zien vliegen.

Drastisch gewichtsverlies

We hebben de afgelopen jaren gehoord over een aantal behoorlijk gekke dieet-rages, maar deze neemt echt de kroon - of been? We moeten toegeven dat een ontbrekend ledemaat je een stuk lichter zou maken. Vrij drastische maatregel echter.

Een helpende hand

Als je de mysterieuze hand opmerkt, kun je deze bijna vergeven omdat hij behoorlijk indrukwekkend is. De eigenaar van de lichaamloze hand is anders nergens te bekennen.

Vampier kind

Een ander arm kind veranderde in een angstaanjagend demonisch beest. We hebben door de jaren heen behoorlijk afschuwelijke kinderfotos gezien, maar deze bijt echt.

De Tardis-tent

Papa, het lijkt erop dat we de tent boven een gootsteen hebben gebouwd!

Nep geld

U kunt de onjuiste spelling van "honderd" vergeven als u een cheque hebt uitgevonden die geen schaduw werpt. We houden ook van de weerspiegeling in de auto. Stel je de originele fotoshoot voor - "sta gewoon met je armen wijd en we zullen de check-in later Photoshop maken".

Seks verkoopt

We weten allemaal dat seks verkoopt. Misschien dacht deze ontwerper dat het toevoegen van wat decolleté en extra make-up aan dit model genoeg zou zijn om wat gitaren te verkopen?

Uitwrikken

Als je een pruik wilt verkopen, zorg er dan voor dat de aandacht wordt gevestigd op de pruik, niet op de slordige huid en hand.

Benen elf

We vragen ons af of dit zo ongemakkelijk is als het lijkt. We weten niet eens welk been er in de eerste plaats hoort te zijn.

Reflectievrije spiegels

Zoals we altijd al vermoedden, zijn Kim en Kanye eigenlijk vampiers. Nu hebben we eindelijk het bewijs. Of misschien zijn dit gewoon nieuwerwetse spiegels die niet echt de weerspiegeling van mensen laten zien.

Een klein monster

Let op, deze luiers zullen uw kind in een monster veranderen. We weten dat kinderen soms kleine verschrikkingen kunnen zijn. Deze is vooral eng.

Giraffe nek

Het zijn niet alleen de benen die de verlengingsbehandeling krijgen. Ook de nek staat klaar om uit te breiden. Nu kan ze tenminste bladeren van hoge takken eten.

Klauw hand

Er is niets sexyer dan een klauw hebben. Eh. We weten niet precies hoe dit is gebeurd of wat er door de ontwerper ging. Misschien hoopten ze dat je oog door andere dingen zou worden afgeleid.

Dat zijn dingen uitrekken

Weer een geval van onnodig lange benen. Belachelijk lange schenen en hoge hakken die je enkels zouden laten gillen van pijn. We kunnen alleen maar hopen dat het een Photoshop-fout is in plaats van een vreselijke misvorming.

Kreeft-klauwen

Je moet de kreeft koken, niet er een worden. Dit fotoshoppen heeft iets angstaanjagends gedaan met de wanten van deze arme vrouw.

Knobbels en stoten

Er zijn van alles gaande met de torso van dit Victorias Secret-model waarvan we niet weten waar we moeten beginnen.

In de kerstsfeer komen

Wie is de kerstmutsen vergeten? Geen zorgen, we kunnen ze achteraf gewoon door Photoshop gebruiken. Waarom zou je op rekwisieten spatten als je de fotos achteraf gewoon kunt bewerken?

Soepele gewrichten

Als we je duim nu maar uit de kom halen, krijg je een beter beeld. Het is misschien aannemelijk dat deze dame dubbel gebroken of ongelooflijk flexibel is, maar we hebben het gevoel dat er meer aan de hand is.

Er ontbreekt iets

We hebben gehoord dat mensen een plattere buik willen, maar dit is eigenlijk nogal belachelijk. Deze vrouw is haar hele navel kwijtgeraakt dankzij het werk van de Photoshopper.

Geld besparen op dure fotoshoots

Waarom hebben we twee aparte shots nodig? Laten we gewoon een oogmasker over de eerste klappen. Klus geklaard. Deze ramp met Photoshopping is een duidelijk geval van bezuinigingen om geld te besparen.

Benen die maar doorgaan en doorgaan

We hebben gehoord dat supermodellen lange benen moeten hebben, maar dit is gewoon dom. Het is al moeilijk genoeg voor jonge dames die proberen te voldoen aan onrealistische lichaamsbeeldnormen, hoe moeten ze zulke benen krijgen?

Absoluut beenloos

Zo te zien is deze haai er al vandoor gegaan met de benen van deze dame. Ze lijkt echter niet gefaseerd te zijn, wat indrukwekkend is.

Een kwestie van perspectief

Dit is echt een speciale Photoshopping waar het perspectief ofwel erg scheef is geweest of er iets vreselijk mis is met de wereld.

De stagiar

Spookachtige hondenbezitters

Deze twee hondenbezitters lijken de trap op te zweven terwijl ze hun hond droegen. Wat spookachtige bewerkingen daar.

Familieportretten liepen mis

Als je een professionele fotograaf hebt betaald om wat fotos van je gezin te maken, zou je behoorlijk verbluffende resultaten verwachten. Dit gezin kreeg meer dan waar ze op hadden gerekend. De beelden gingen vrij snel viraal en de familie slaagde er ook in om er humor in te vinden .

De waarheid manipuleren

Soms wordt Photoshop gebruikt voor meer snode pogingen, zoals het manipuleren van de waarheid van een situatie. Ze zeggen dat je niet alles moet geloven wat je leest. Je moet ook niet alles geloven wat je ziet.

Zwaardvechten

We zijn geen experts in zwaardgevechten, maar we zijn er vrij zeker van dat je er geen zo vasthoudt als je je handen in topvorm wilt houden.

Bebaarde man

Een van de beste (slechtste) gephotoshopte advertenties voor een t-shirt die je waarschijnlijk ooit zult zien. Het hoogtepunt hiervan is dat de man op de foto niet eens een baard heeft.

Gamer?

Er zijn zoveel dingen mis met deze afbeelding dat het moeilijk is om te weten waar je moet beginnen. De controllers bij de tv zijn om te beginnen enorm, dan doet haar elleboog rare en prachtige dingen en waar moet ze eigenlijk kijken? Het doet onze ogen pijn om zelfs maar naar deze te kijken.

Spiegelbeeld

Als iets uit een horrorfilm, is de weerspiegeling van dit kleine meisje angstaanjagend.

Een helpende hand

Het is erg belangrijk om toezicht te houden op kinderen terwijl ze in bad zijn. Iemand vergat dat bij het maken van deze afbeelding en probeerde het te corrigeren door er een arm in te plakken. Ze vergaten de rest van het lichaam.

Een natte landing

Het is duidelijk dat deze bewerking bedoeld was om de potentiële opvattingen en geneugten te laten zien die NYC te bieden heeft, maar op deze hoogte zou de realiteit heel anders zijn. In wezen landt dit vliegtuig in de Hudson-rivier.

Bellen blazen

We leven nu in een wereld waar gezichtsbedekking de norm is en iedereen past zich daaraan aan. We denken echter dat deze advertentie misschien een beetje misleidend is - veel succes met het blazen van bellen door een plastic gezichtsmasker.

Gekleed om indruk te maken

We weten niet zeker wat er aan de hand is met deze advertentie, tenzij M&S probeert mensen met een handicap in de advertenties op te nemen.

Geschreven door Rik Henderson en Adrian Willings.