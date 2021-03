Deezer HiFi is nu beschikbaar voor gezinnen - bekend als Deezer Family HiFi

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Deezer heeft aangekondigd dat je nu zijn HiFi-laag kunt krijgen als onderdeel van zijn Family-pakket. Je kunt streams van hogere kwaliteit krijgen voor een extra $ 5 of £ 5 per maand, wat hetzelfde is dat je zou betalen voor een hifi-account ten opzichte van een standaard Premium-account.

Deezer Family HiFi is nu beschikbaar voor bestaande accounts en zal op een later tijdstip beschikbaar zijn voor nieuwe aanmeldingen, zegt dat de Deezer Family-accounts maximaal zes individuele gebruikersprofielen kunnen hebben en dat er ook ouderlijk toezicht is om de toegang van kinderen te beperken.

Onlangs werd aangekondigd dat je nu drie maanden gratis Deezer kunt krijgen als je je abonneert op Deezer Premium, HiFi of Family. Na de drie maanden lopen de abonnementen door voor $ 9,99 / £ 9,99 of $ 14,99 / £ 14,99 per maand . Als u zich aanmeldt voor een van de plannen van de deal, bespaart u £ 45 op een familie- of hifi-account of £ 30 op een Premium-account. Bovendien zegt Deezer dat deze gratis aanbieding van 3 maanden een permanente deal zal zijn voor nieuwe gebruikers.

De Deezer HiFi-laag omvat downloads van FLAC-kwaliteit, een speciale HiFI Room met gecureerde inhoud van de hoogste kwaliteit en toegang tot de 360 by Deezer-app waarmee je nummers kunt horen in Sony 360 Reality Audio.

Geschreven door Dan Grabham.