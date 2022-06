Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - TikTok heeft een nieuwe filter geïntroduceerd, genaamd TikTok Avatars, die Memoji-achtige geanimeerde karakters over je gezicht legt. Deze proberen in feite je uitdrukking na te bootsen terwijl je spreekt en beweegt. Hier is alles wat je moet weten over de functie, inclusief hoe je toegang krijgt tot de functie en hoe je deze kunt gaan gebruiken.

Aangekondigd op donderdag 9 juni 2022, lijken TikTok Avatars qua uiterlijk en werking erg op Apple's Memoji functie. De mobiele app TikTok gebruikt de camera van je telefoon om je gezicht te detecteren en legt vervolgens een geanimeerd personage over dat je bewegingen kopieert. Je kunt opnemen met deze virtuele filter, en het zal je mond, uitdrukkingen, en nog veel meer spiegelen.

Om het nieuwe TikTok Avatars-filter uit te proberen, open je de nieuwste versie van de mobiele TikTok-app en volg je deze stappen:

Druk op de knop + (opnemen/uploaden) in het midden onderaan om te beginnen met het vastleggen van een TikTok. Tik op de Effectenknop rechtsonder in het opnamescherm. Zoek in het vergrootglas bij de effecten van TikTok naar "avatar". Scroll vervolgens naar beneden totdat je het effect "TikTok Avatars" vindt en selecteer het.

Er zijn twee dozijn kant-en-klare TikTok Avatars om uit te kiezen zodra je de functie selecteert tijdens een video-opname, of je kunt je eigen Avatars aanpassen. Met TikTok kun je je huidskleur, mond, neus, ogen en zelfs juwelen veranderen - hoewel je keuzes niet zo gevarieerd zijn. TikTok zegt te werken met een"Creator Diversity Collective" om de Avatars te verbeteren en te updaten.

Op dit moment kun je TikTok Avatars maken en delen in video's die je publiekelijk deelt of met je volgers, maar ook in video's die je plaatst in je storytimes.

Hier zijn een paar voorbeelden:

Idk of dit nieuw is of dat mijn oude duizendjarige kont het net ontdekt heeft maar deze TikTok avatars die je kunt maken zijn best leuk pic.twitter.com/a8PYb6Htnd- wondermundo (@wondermundo) June 9, 2022

TikTok heeft nu AR avatars. Technisch indrukwekkend, maar heeft meer aanpassingsmogelijkheden nodig. pic.twitter.com/sN4Lia2Xcq- Peter Gasston (@stopsatgreen) 8 juni, 2022

Geschreven door Maggie Tillman.