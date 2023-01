Zoom avatars zijn als Memoji voor uw vergaderingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Memojis zijn best cool, maar je kunt ze niet gebruiken tijdens een gesprek op Zoom - maar maak je geen zorgen, het virtuele vergaderbedrijf heeft ze 'geleend'.

Net als Memojis zijn de Zoom app avatars artistieke weergaven van je gezicht voor die momenten dat je niet wilt dat iedereen je echte gezicht ziet. Wat de reden ook is, soms wil je gewoon zichtbaar zijn zonder gezien te worden. Nu kan dat, en Zoom zegt dat er verschillende aanpassingsmogelijkheden zijn om je avatar er precies goed uit te laten zien.

Eenmaal ingesteld, en net als Memojis, zullen avatars je bewegingen en gezichtsuitdrukkingen nabootsen tijdens het videogesprek, zodat degenen met wie je praat nog steeds een gevoel krijgen voor wat je van plan bent.

Zoom zegt dat zijn nieuwe avatars geweldig zijn voor als je aan het eten bent maar niet wilt dat iemand je ziet of gewoon dynamischer wilt kunnen presenteren dan wanneer je je camera hebt uitgeschakeld of een statische profielfoto hebt. Ten slotte denkt Zoom dat avatars een goede manier zouden zijn om de binding van werknemers en het inwerken leuker te maken.

Over dat laatste zijn we niet 100% zeker, maar de rest is op zijn minst logisch. Op dit moment zijn Zoom avatars in beta, wat betekent dat je een betaalde klant moet zijn om ze te kunnen gebruiken. Maar ze zullen snel genoeg voor iedereen beschikbaar zijn.

Andere aangekondigde nieuwe functies naast avatars zijn onder meer vergadertemplates, threaded messages en reacties in chats, en een nieuwe Q&A-functie voor vergaderingen.

Geschreven door Oliver Haslam.