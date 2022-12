Hoe u snel uw PayPal-rekening kunt verwijderen in vier stappen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als u om welke reden dan ook een andere betaaldienst dan PayPal wilt gebruiken, zult u blij zijn te weten dat het eigenlijk heel gemakkelijk is om uw PayPal-rekening te sluiten. In tegenstelling tot sommige diensten die de optie begraven (of praktisch mensen door hoepels laten springen, zoals door te e-mailen en te wachten op een reactie), is PayPal vrij openhartig met zijn proces en kunnen gebruikers hun rekening in slechts een paar snelle tikken van het web of de PayPal-app verwijderen. Zorg ervoor dat u al het geld van uw PayPal-saldo verwijdert voordat u dit doet.

Uw PayPal-rekening verwijderen

U kunt uw rekening sluiten vanaf de website of de mobiele app van PayPal. Vanaf het web kan het in vier eenvoudige stappen. Vanaf de app, in drie. De keuze is aan u. Beide zijn eenvoudig.

PayPal op het web

Om uw PayPal-rekening op het web te sluiten :

Meld u aan bij uw PayPal-rekening. Ga naar Instellingen (naast Uitloggen). Klik op Uw rekening sluiten onder "Rekeningopties". Voer desgevraagd uw bankrekening in. Klik op Rekening sluiten.

PayPal mobiele app

Om uw PayPal-rekening op de app te sluiten:

Meld u aan bij de PayPal-app. Tik op het profielpictogram (in de hoek). Tik op Uw rekening sluiten.

Heb je problemen met het sluiten van je rekening?

Volgens PayPal is het niet mogelijk om een rekening met een resterend saldo, een rekeningbeperking of andere onopgeloste problemen te sluiten. Dat kan dus de reden zijn waarom u problemen ondervindt.

Kunt u een verwijderde rekening opnieuw activeren?

Nee. Zodra u uw PayPal-rekening sluit, kan deze niet meer worden heropend. U kunt wel een nieuwe rekening openen, maar die zal niet dezelfde transactiegeschiedenis bevatten als uw oude rekening.

Wilt u meer weten?

Kijk op de ondersteuningspagina van PayPal als u meer informatie wilt over het verwijderen van een rekening.

