De DJ-functie van Tidal is alsof je je vrienden de AUX-kabel naar je oren geeft

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tidal heeft een functie aangekondigd die het DJ noemt en die mensen effectief controle geeft over waar je naar luistert - net als een echte DJ.

De functie, die nu alleen beschikbaar is voor Tidal klanten die betalen voor de HiFi Plus tier, vereist dat mensen zich aanmelden voor het Early Access Program. Een bètaversie van de Tidal-app voor iPhone of Android is ook nodig om DJ aan de praat te krijgen.

Zodra dat is gebeurd, kunnen gebruikers op een nieuwe DJ-knop tikken om een sessie in te schakelen en deze vervolgens via een link met andere mensen te delen. Wanneer mensen die link openen, kunnen ze de muziek horen die door de DJ is gekozen - hoewel die alleen in standaardkwaliteit wordt gestreamd in plaats van het hifi-aanbod dat abonnees moeten hebben. Toch is het nog vroeg en het is niet voor niets een bèta.

Het geheel werkt via internet en in tegenstelling tot iemand de AUX-kabel geven in een auto, hoeven ze niet op dezelfde plaats te zijn. Of zelfs in hetzelfde land. Het zou handig kunnen zijn om mee te luisteren in een kantoor, als dat iets is wat jij en je team willen doen. Maar uiteindelijk is het niet helemaal duidelijk hoe nuttig dit soort functies zullen zijn.

De tijd zal het leren, zoals altijd. Je kunt je trouwens nu aanmelden voor dat Early Access Program als je dat nog niet hebt gedaan, en je krijgt daarna instructies om in de bèta-apps te komen. Wees alleen niet degene die iedereen Rickrolt, oké?

Geschreven door Oliver Haslam.