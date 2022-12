Wat is ChatGPT en waarom zou je er iets om geven?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Kunstmatige intelligentie, of AI zoals het beter bekend staat, wordt ongelooflijk krachtig met een ongekende snelheid.

Je hebt waarschijnlijk al het AI-gegenereerde beeldmateriaal gezien dat mensen maken met tools als DALL-E. Deze beelden staan de laatste tijd overal op onze sociale media, met soms hilarische, maar altijd indrukwekkende resultaten.

Maar AI wordt niet alleen steeds beter in het genereren van beelden, het kan ook ongelooflijk veel tekst genereren.

Dat klinkt op het eerste gezicht misschien niet zo indrukwekkend, maar als je enkele voorbeelden leest, is wat het systeem kan werkelijk verbluffend - zij het een beetje eng, voor journalisten zoals wij.

Het nieuwste tekstgebaseerde AI-project heeft de wereld in beroering gebracht en heet ChatGPT. In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten.

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is de nieuwste telg uit de GPT-familie van tekst-genererende AI-systemen, een project van de OpenAI foundation. Je hebt misschien gehoord van het vorige project, GPT 3, dat meer werkte als DALL-E voor tekst, en woorden genereerde op basis van een prompt zoals "schrijf me een gedicht over Kanye West".

ChatGPT werkt meer als een instant messaging service, en zoals de naam al doet vermoeden, kun je er in real time mee chatten met de GPT AI. Mensen van een zekere leeftijd herinneren zich misschien SmarterChild op MSN Messenger of AOL. Dit lijkt daar veel op, behalve dat het nu ongelooflijk goed werkt.

OpenAI zei bij de aankondiging: "het dialoogformaat maakt het voor ChatGPT mogelijk vervolgvragen te beantwoorden, zijn fouten toe te geven, onjuiste premissen aan te vechten en ongepaste verzoeken af te wijzen."

Het systeem is voor iedereen gratis toegankelijk tijdens de "feedback"-periode. Daarna wil OpenAI de door gebruikers gegenereerde feedback gebruiken om de definitieve versie van de tool te verbeteren.

Een beperking van het huidige systeem is dat het geen toegang heeft tot het internet, dus je kunt het geen dingen vragen waar je normaal Google Assistant of Siri voor zou gebruiken. Als je ChatGPT vraagt naar het weer, antwoordt het:

"Het spijt me, maar ik ben een groot taalmodel getraind door OpenAI en heb niet de mogelijkheid om toegang te krijgen tot actuele weersinformatie. Ik ben niet in staat om op internet te surfen of toegang te krijgen tot real-time gegevens. Ik kan alleen informatie geven op basis van de tekst waarop ik getraind ben, die een vaste einddatum heeft. Is er iets anders waarmee ik u kan helpen?"

ChatGPT is vrij goed een zelfcensuur en voorkomt zelf fictieve verslagen van gebeurtenissen, het is nog steeds mogelijk om deze onwaarheden in uw antwoorden te krijgen, maar ChatGPT zal u waarschuwen dat het fictief is voordat u verder gaat.

Toegang tot ChatGPT

Er is geen app of software nodig voor ChatGPT, je bezoekt gewoon een website in je browser. Het werkt zowel op mobiele als op desktop sites.

Om het uit te proberen, ga je naar chat.openai.com - je moet een account aanmaken, maar het is gratis.

Wat is OpenAI?

OpenAI is een onderzoeksinstituut dat zich richt op kunstmatige intelligentie, het werd opgericht in 2015 door Elon Musk, Sam Altman, en verschillende andere prominente personen in de tech-industrie.

Elon Musk ging in 2017 uit elkaar met OpenAI omdat hij vond dat er een belangenconflict was tussen het instituut en Tesla, specifiek op het gebied van autonoom rijden.

Het doel van OpenAI is om het gebied van AI vooruit te helpen en de veilige en verantwoorde ontwikkeling ervan te bevorderen. De projecten waren traditioneel allemaal open-source en non-profit, al is er enige controverse over de vraag of dat nog steeds zo is.

Elon Musk zei op Twitter dat "OpenAI werd gestart als open-source & non-profit. Beide zijn nog steeds waar." Maar als je het ChatGPT vraagt, verzekert het je dat "alle projecten van de organisatie gratis beschikbaar worden gesteld aan het publiek."

Wat is de volgende stap voor OpenAI?

We weten dat GPT 4 onderweg is, en verwachten dat het een nog indrukwekkender, en waarschijnlijk efficiënter, tekstgeneratieplatform wordt.

In september 2022 kondigde de organisatie Whisper aan, een open-source neuraal netwerk dat spraakherkenning op menselijk niveau benadert. We verwachten ook voor dit project updates en verbeteringen.

En dan is er natuurlijk nog de ongelooflijke DALL-E 2 beeldgenerator, waarvan velen voorbeelden hebben gezien. Op een gegeven moment komt er ongetwijfeld een nog betere tool, genaamd DALL-E 3.

Voor de rest moeten we afwachten.

