(Pocket-lint) - Readly, een digitale abonnementsdienst voor tijdschriften, heeft de komst aangekondigd van meer dan 80 tijdschriften en strips in het kader van een samenwerking met Disney.

De nieuwe toevoegingen betekenen dat Readly-abonnees nu een ton aan nieuwe inhoud van enkele van Disney's grootste merken en personages, waaronder Star Wars, Mickey Mouse, Donald Duck en Marvel, kunnen binnenhalen - je hebt alleen de Readly app nodig om te beginnen. Andere beschikbare content omvat ook Frozen en High School Musical.

Alle Disney-content is beschikbaar via de categorie Kinderen van Readly en is beschikbaar voor alle leden van het onbeperkte leesabonnement van het bedrijf. Dat abonnement kost £9.99 / €11.99 / $11.99 per maand, maar er is ook een gratis proefversie beschikbaar voor mensen die het eerst willen proberen voordat ze zich vastleggen.

Wat de rest van de Readly catalogus betreft, zijn er meer dan 6.300 tijdschriften en kranten beschikbaar om te lezen op verschillende apparaten, waaronder iPhones, iPads en Android telefoons.

Hoewel lezen op een tablet of telefoon misschien niet voor iedereen is weggelegd, valt er weinig af te dingen op de onmiddellijke beschikbaarheid van meer dan 80 stukken content van Disney, vooral als je al abonnee bent of van plan bent gebruik te maken van die gratis proefperiode. Met inhoud beschikbaar in verschillende categorieën, zou er op Readly ook voor iedereen iets te vinden moeten zijn.

