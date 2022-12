Deze 45 geweldige beelden zijn gemaakt door Stable Diffusion kunstmatige intelligentie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er zijn nu verschillende hulpmiddelen om zelf beelden te maken met behulp van kunstmatige intelligentie. Dit zijn krachtige hulpmiddelen om met een paar woorden of verzoeken verrassend goede afbeeldingen te genereren.

We hebben enkele uitstekende beelden gezien die zijn gemaakt met Google's Imagen-tool en ook met Dalle-2. Nu is het de beurt aan Stable Diffusion, een krachtig hulpmiddel dat in staat is fantastische beelden te maken die gemakkelijk door kunstenaars gemaakt hadden kunnen worden.

Een heerlijke kaastaart

We twijfelen er niet aan dat deze kunstmatige intelligentie-tools veel foto's van voedsel te zien hebben gekregen. Dus zou Stable Diffusion geen moeite moeten hebben om wat lekkers te creëren.

Hier hebben we de tool gevraagd een afbeelding te maken van een heerlijke chocolade en frambozen kwarktaart. De resultaten zijn zeker smakelijk.

Een foto van middeleeuwse ridder huilend in de regen

De middeleeuwen waren zeker een zware tijd, dus het is geen wonder dat deze ridders huilen.

We houden ervan hoe flexibel deze AI-tools zijn. Of je nu realistische afbeeldingen of schilderijen maakt.

Disneyland geschilderd door Van Gogh

Een van de leuke dingen die je met dit gereedschap kunt doen is twee verschillende stijlen mengen of een nieuw schilderij maken in de stijl van iemand die al lang overleden is.

Zoals hier hebben we Stable Diffusion gevraagd een foto van Disneyland te schilderen in de stijl van Vincent Van Gogh. Je ziet duidelijk de stijl van Starry Night in de afbeelding.

Apple's Augmented Reality bril

Hoewel deze beelden niet zo geweldig zijn (wat gebeurt er met de hand van die man?) genieten we wel van de vreemde en wonderlijke visioenen van Apple's AR-bril die de AI tevoorschijn heeft getoverd.

Zeker anders dan alles wat we tot nu toe hebben gezien, maar ook onwaarschijnlijk dat het een definitief Apple productontwerp is.

Een futuristische stad midden in de woestijn

Je hebt misschien de plannen gezien voor de futuristische stad waar Saoedi-Arabië aan werkt. Maar dit is hoe AI denkt dat een toekomstige stad in de woestijn eruit zou kunnen zien.

Het regent pijpenstelen.

Bij deze foto hoopten we op katten en honden die uit de lucht komen vallen, maar het uitzicht op natte honden in de regen is net zo goed.

We weten niet zeker wat er aan de hand is in de tweede foto, misschien is de plas te diep voor de pup, maar wat is dat achteraan?

Buitenaardse robots vallen Time's Square binnen

Als aliens zouden binnenvallen, hoe zou dat er dan uitzien? Niemand weet het echt en AI zeker ook niet. Dus als je vraagt naar beelden van een buitenaardse robotinvasie krijg je zeker rare creaties.

Gloednieuwe Banksy kunstwerken

Banksy's kunstwerken hebben een bepaalde herkenbare stijl, dus ook al zijn ze niet echt, je moet misschien twee keer kijken om dat te beseffen. Hoewel de boodschap van de kunst zeker niet zo duidelijk is.

Een hoge resolutie foto van een britse bulldog die een hoge hoed draagt en een sigaar rookt.

Zoals veel mensen heeft de kunstmatige intelligentie nog nooit honden gezien die sigaren roken of mooie kleren droegen. Dus heeft het moeite zich voor te stellen hoe dat eruit zou kunnen zien. Vandaar dat we een hond zien die schijnbaar uit zijn oor rookt.

Een moderne elektrische versie van een retro-klassieker

We hebben genoeg vreemde en prachtige conceptcreaties gezien, gemaakt door menselijke ontwerpers. Maar met AI kun je suggesties doen en kijken wat er gebeurt.

De resultaten zouden in de toekomst wel eens een inspiratiebron kunnen zijn voor echte voertuigen. Wie weet wat er mogelijk is?

Een moderne foto van het Meisje met de parel

Je hebt waarschijnlijk het schilderij van Johannes Vermeer Meisje met de parel gezien, maar wat als de vrouw op dat schilderij in de moderne tijd leefde en poseerde voor Instagram?

Een deep space foto door James Webb Telescoop

We staan vaak versteld van de ongelooflijke beelden die de James Webb Space Telescope heeft gemaakt. Dus we wilden zien wat de Stable Diffusion kon maken. Dit zouden gemakkelijk echte foto's van de diepe ruimte kunnen zijn.

Honden vrolijk zwemmend in een zwembad

Deze honden genieten met volle teugen. Hoewel we niet zeker weten of de AI begrijpt hoe een gelukkige hond eruit ziet, want die glimlachen zijn vreemd.

Robots in een kunstgalerie kijken naar schilderijen van katten

Eén ding is duidelijk: je moet precies zijn in je verzoeken aan de AI. We vroegen om robots die naar schilderijen van katten keken en we kregen kattenrobots.

Cybernetische mensen in een pop-art stijl

Er zijn veel verschillende stijlen die de Stable Diffusion AI kan creëren. Als je een beeld zoekt met een bekende vibe, noem het dan gewoon en bewonder de intrigerende resultaten.

Een zeemonster vernietigt een vissersboot tijdens een storm.

Wij denken dat de AI moeite heeft gehad om uit te vinden hoe een zeemonster eruit ziet, maar het is uitstekend gelukt om een sfeervol beeld van een woedende oceaan te creëren.

Een sterke kop thee en vis en chips

We hebben geprobeerd een grondig Brits beeld te scheppen, maar eerlijk gezegd ziet die thee er niet uit als iets wat we zouden willen drinken. De fish and chips zijn wel overtuigend.