EE Pocket-lint Awards 2022: Muziekstreamingdienst van het jaar

(Pocket-lint) - Het muziekstreaminglandschap is heel anders dan een paar jaar geleden. Nu de grote spelers met elkaar concurreren om de meest complete diensten aan te bieden, zien we allerlei nieuwe mogelijkheden en inhoud ingebouwd in - aantoonbaar - een van onze meest gebruikte apps, jaar in jaar uit.

2022 zag de bedrijven zich inspannen om meer exclusieve inhoud toe te voegen, of dat nu live-uitzendingen en podcasts van Spotify zijn, exclusieve live-concerten, muziekvideo's en interviews op Apple Music, of ruimtelijke audio op Amazon Music, er is veel ontwikkeling geweest omdat elke aanbieder probeert meer abonnees te krijgen.

Onze toppers voor de EE Pocket-lint Awards 2022 hadden elk een reden om op onze shortlist te staan, en na een jury van ervaren techjournalisten en experts hebben we onze nummer één keuze voor dit jaar gekroond.

Beste muziekstreamingdienst van het jaar: Apple Music

Apple Music zit boordevol functies, waarbij Apple ook veel aandacht besteedt aan exclusief materiaal zoals radioprogramma's, podcasts en interviews met je favoriete artiesten, maar ook aan muziekvideo's en - natuurlijk - muziek.

Veel albums en nummers zijn beschikbaar in 'lossless' audioformaat, voor meer natuurgetrouwe muziek, en de Spatial Audio-functie met Dolby Atmos is flink uitgebreid. Een compatibele hoofdtelefoon, zoals AirPods, voegt een extra dimensie toe aan de luisterervaring met Apple Music.

Zeer geprezen: Spotify

Spotify is marktleider in de wereld van streaming en is compatibel met vrijwel alle op internet aangesloten muziekspelers. Of het nu je telefoon, smartwatch, Amazon Echo, Nest Audio, tv of computer is, je kunt Spotify erop krijgen. Bovendien kun je met Spotify Connect alles vanaf één apparaat bedienen.

Spotify heeft ook een ruime keuze aan Premium-plannen, waaronder individuele en studentenplannen, een gezinsplan voor maximaal 6 abonnees en een uniek Duo-account waarmee koppels toegang krijgen tot de dienst zonder voor een gezinsplan te betalen.

Het beste van de rest

Natuurlijk waren Apple Music en Spotify dit jaar niet de enige kanshebbers. Voordat we gingen stemmen op onze favoriete twee diensten hadden we nog een aantal andere aanbieders op onze shortlist staan, die stuk voor stuk lof verdienen.

Op die lijst stond Amazon Music Unlimited, dat 360 Reality Audio biedt plus albums in lossless cd-kwaliteit en een heel goedkoop abonnement voor één apparaat. Er is ook Deezer, met zijn eigen 'SongCatcher'-functie voor het taggen en herkennen van nummers die in de buurt worden afgespeeld, plus YouTube Music met zijn op video gerichte dienst en - natuurlijk - de hifikampioen: Tidal.

Wat zijn de Pocket-lint Awards?

De EE Pocket-lint Awards vinden jaarlijks plaats om het beste van de technologie van de afgelopen 12 maanden te vieren. Producten moeten volledig worden beoordeeld door het Pocket-lint team om in aanmerking te komen voor de Awards en de jurering vindt plaats tegen het einde van het jaar. Door middel van een proces van longlisting en shortlisting scoort het panel van deskundige juryleden de apparaten om te resulteren in de algemene winnaar en een Highly Commended runner-up.

De Pocket-lint Awards werden in 2022 voor de 19e keer uitgereikt.

