15 keer dat borden op hilarische wijze faalden

(Pocket-lint) - Je hebt vast wel eens grappige borden gezien, maar deze zijn in alle opzichten bijzonder.

Mensen delen op Reddit, Twitter en meer van dit soort maffe openbare borden die moeilijk te lezen zijn en waar je goed om kunt lachen.

We hebben een aantal van onze favoriete afbeeldingen verzameld, maar we raden je ook aan een kijkje te nemen op r/dontopendeadinside en r/nosafetysmokingfirst voor meer lachsalvo's.

Zeg pizza tegen drugs, zeg nee tegen ja

Wij houden net zoveel van pizza als de volgende Ninja Turtle, maar we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat degene die dit bord heeft gemaakt vooraf te veel drugs heeft genomen.

Trek niet, duw alleen of?

Alsof duwdeuren met een trekhendel nog niet verwarrend genoeg zijn. Dit bord lijkt te luiden "Niet trekken, alleen duwen" of "Niet duwen, alleen trekken", afhankelijk van de logica die je gebruikt. Lees je van links naar rechts of blijf je bij de kleuren?

Het kan ons niet schelen. Stop.

Soms is het een kwestie van lettertype of de manier waarop de woorden zijn opgemaakt. Andere keren zijn het de kleuren van de tekst en de logica.

Met de kleuren van dit bord is het duidelijk de bedoeling dat je leest: "We care. Stop niet." maar als je van links naar rechts leest, zoals je normaal zou doen, dan wordt het een heel andere boodschap - "Het kan ons niet schelen. Stop."

Pardon?

Niet alleen borden zijn blijkbaar hilarisch problematisch. Tatoeages kunnen dat ook zijn. We kunnen zelfs niet ontcijferen wat deze moest zeggen.

Je doet er niet toe. Geef het op.

Wat is dat toch met die agressieve verkeersborden die je neerhalen terwijl je gewoon je dagelijkse bezigheden doet?

Een maand duurt eeuwig

Als je een bord schrijft om iets te verkopen, zorg dan dat het logisch en begrijpelijk is.

Deze is moeilijk te lezen. Is het "Deze advertentie is voor uw merk. Een maand duurt eeuwig."

De giraffe verwart zeker het oog.

Drink en rij nooit.

Dit is een verontrustende veiligheidsboodschap die nu verkeerd wordt geïnterpreteerd. Van links naar rechts gelezen lijkt het te luiden: "Drink en rij niet. Rij high."

Moeilijke lezing

Veel van deze borden zijn moeilijk te lezen of slaan nergens op, maar deze is waarschijnlijk nog erger. Het bord is waarschijnlijk bedoeld om gelezen en begrepen te worden door iemand die al gedronken heeft. Maar zelfs nuchter doet het pijn aan de ogen en de hersenen.

Genees ze hamburgers

Wat is er mis met de hamburgers? Waarom hebben ze genezing nodig? Blijkt niets, het is gewoon een reclame voor gezonde hamburgers.

Gewoon niets doen.

Soms is het de hoek die telt. Ga aan verschillende kanten van dit bord staan en je krijgt inderdaad een heel andere boodschap.

Geen veiligheid, eerst roken

Het bord van dit schip was zo goed dat het de naam werd van een subreddit gewijd aan slechte borden.

Soms is er maar een beetje ruimte tussen de woorden nodig en je krijgt een hilarisch bord met een heel andere betekenis.

Combat

Dit Royal British Legion heeft blijkbaar interessante klassen. Op maandag tijdens de lunch is er een gevechtsklas en op woensdag en vrijdag om 16.00 uur is er een groep voor eenzaamheid.

Water?

We proberen hier wijs uit te worden, maar we worstelen/ Wrattenvrij water? Een Redditor suggereerde dat het water ver gratis is. Iemand is duidelijk te slim geweest voor zijn eigen bestwil.

Vreemd bericht

Je hebt die foto's gezien van busjes met uitnodigende slogans op de zijkant die suggereren dat ze gratis snoep hebben, maar heb je er ooit een gezien die je vertelt dat je geen groenten moet doen?

Kerel, voel aan de stoel vrij laat!

In alle eerlijkheid, we zouden niet verwachten dat een pratend konijn veel verstand heeft. Maar dit bord is iets anders - "Kerel, voel aan de stoel vrij vertrekken!"

