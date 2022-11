Wat is Hive Social? De Twitter rivaal uitgelegd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het verloop van Twitter sinds Elon Musk zijn controversiële overname heeft afgerond, heeft veel gebruikers om verschillende redenen bezorgd gemaakt over de levensduur van de sociale mediadienst.

Of het nu gaat om het terugbrengen van controversiële verbannen figuren of het schrappen van grote teams van ontwikkelaars, de geruchten doen de ronde dat Twitter wel eens in de problemen zou kunnen komen, en veel mensen zijn op zoek naar reservediensten en alternatieven. Een kanshebber is Hive Social, dat de laatste tijd veel nieuwe gebruikers heeft aangetrokken. Hier zijn alle details die je moet weten over Hive Social.

Wat is Hive Social?

Hive Social is een sociale media-app die de afgelopen jaren gestaag is gegroeid, met af en toe pieken wanneer rivalen het moeilijk hadden.

Het lijkt in veel opzichten op Twitter, met een feed van accounts die je volgt die je hun updates en afbeeldingen voorschotelen, terwijl jij de kans hebt om hetzelfde te doen.

Er is een Discover-pagina waar je trending content kunt zien, en de profielen lijken zelfs behoorlijk op die van Twitter.

Het is daarom waarschijnlijk een van de meest vergelijkbare vervangers die je kunt vinden, meer dan Mastodon naar onze mening.

Hoe Hive Social te downloaden

Hive Social is een sociale site voor mobiel gebruik - je hebt momenteel geen toegang tot je feed of iets anders via een desktop- of browserverbinding, maar dat komt misschien nog wel.

Je kunt het hier downloaden voor je iPhone in de App Store, of voor je Android-telefoon in de Google Play Store.

Wat zijn de regels van Hive Social?

Hive Social mag dan vrij klein zijn, voorlopig heeft het wel richtlijnen over hoe het netwerk werkt, en wat voor soort dingen je erop mag posten.

Je kunt deze volledig bekijken op de Hive website, maar wij hebben er een paar belangrijke dingen uitgehaald.

Om te beginnen is Hive vrij duidelijk over "niet veilig voor werk"-inhoud. Het verbiedt deze inhoud niet, maar staat er wel op dat deze wordt gemarkeerd als "NSFW", zodat deze wordt aangepast voor accounts van minderjarigen.

Dit geldt voor "Naakte beelden die inherent artistiek of creatief van aard zijn. Dit omvat foto's, video's en digitaal gecreëerde inhoud die seksuele gemeenschap, geslachtsdelen en naakte close-ups tonen, evenals naaktheid in foto's van schilderijen en beeldhouwwerken."

Dat is iets dat door een grote toestroom van gebruikers getest kan worden, maar een vlag hebben om dit materiaal te verbergen is waarschijnlijk beter dan de meer vage aanpak van Twitter door de jaren heen.

Hoe een Hive Social-account te verwijderen

Als u Hive Social uitprobeert maar besluit dat het niets voor u is, kunt u uw account vrij eenvoudig verwijderen.

Tik eerst op je profielpictogram rechtsonder in de app.

Tik vervolgens op het tandwiel Instellingen in de rechterbovenhoek van het scherm.

Ga vanaf hier naar Beveiliging en tik op Deactiveren.

U zult een bevestiging moeten typen om er zeker van te zijn dat het niet per ongeluk is, en vervolgens de beslissing bevestigen.

Dit zal uw account voor 14 dagen deactiveren, en als u het in die tijd niet opent of herstelt, zal het permanent worden verwijderd, waardoor uw gebruikersnaam vrijkomt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.