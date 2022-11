Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Instant messaging platform Signal heeft zijn verhalen functie uitgerold naar het publiek, maar maak je geen zorgen. Je kunt het ook uitschakelen.

Verhalen lijken beschikbaar te zijn in zowat elke app die we nu op onze telefoons hebben geïnstalleerd, met Instagram, Facebook en anderen die allemaal op de bandwagon springen. Nu heeft Signal hetzelfde gedaan en kun je korte video's van je vrienden bekijken en berichten van je oma lezen, allemaal in dezelfde app.

Signal testte de functie al met enkele mensen, maar nu is bevestigd dat hij voor iedereen beschikbaar is. De kortstondige video's en afbeeldingen zitten in een nieuw tabblad onderaan het beginscherm van de app. Je kunt natuurlijk door anderen gedeelde verhalen bekijken, maar je kunt ook zelf afbeeldingen, video's en tekstupdates delen - zolang je Signal 6.0 of hoger gebruikt op iPhone of Android. Signal zegt dat de app-updates binnenkort in de App Store en Google Play Store moeten verschijnen als dat nog niet het geval is.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Wil je geen verhalen in je berichten? Geen probleem, Signal zegt dat het weet dat sommige mensen zich zo kunnen voelen. Daarom kun je de functie helemaal uitschakelen binnen de instellingen van de app. Merk wel op dat je keuze niet aan iedereen wordt uitgezonden. Dat kan leiden tot vreemde situaties waarin mensen zich afvragen waarom je hun o zo grappige video's niet bekijkt. Je zult het ze gewoon zelf moeten vertellen.

Voor degenen die wel verhalen willen gebruiken, heeft Signal een aantal opties toegevoegd. Je kunt veranderen wie je verhalen te zien krijgt, inclusief de optie om ze naar al je contacten te sturen die de app gebruiken of alleen in een 1-1 gesprek. Wat voor jou ook werkt.

Signal wijst er ook op dat je verhalen handmatig kunt verbergen voor specifieke mensen, dus maak je geen zorgen dat je wordt geconfronteerd met degenen die je niet wilt behandelen.

Geschreven door Oliver Haslam.