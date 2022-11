We hebben deze vreemde en wonderlijke beelden gemaakt met behulp van OpenAI's Dalle-2

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er duiken de laatste tijd een paar verschillende AI-technologieën op die met behulp van kunstmatige intelligentie interessante en overtuigende beelden kunnen maken.

Google heeft er een in de vorm van Imagen, maar de bekendste is Dalle-2 van OpenAI. Dit is een systeem dat realistische beelden en kunst kan maken op basis van beschrijvende termen die de gebruiker invoert.

Dalle-2 is nu open voor het publiek, wat betekent dat iedereen het kan gebruiken en gratis (tot een bepaald aantal keren gebruik). Wij hebben de AI getest om te zien welke beelden we konden maken. Blijf scrollen om te zien wat we hebben gemaakt. We hebben de termen die we hebben gebruikt om de beelden te maken erbij gezet, zodat je kunt zien hoe dicht de AI bij het voldoen aan het verzoek kwam.

Kindertekening

Dalle-2 is interessant omdat je het niet alleen kunt vertellen wat het moet maken, maar ook welke kunststijl je zoekt. Dus dat is precies wat we deden:

"Kinderkrijt styling tekening van een monster op een muur als graffiti."

Donut huis

Je kunt ook je fantasie de vrije loop laten. Dus als je honger hebt, verander dan gewoon voedsel in objecten:

"Een huis geheel gemaakt van ringdonuts met roze glazuur en hagelslag."

Nieuw Google Pixel-horloge

Het leek ons leuk om een idee te krijgen van toekomstige slimme apparaten en hoe een AI denkt dat ze eruit zien. Helaas deed de AI het beter met het haar van de vrouw dan met het horloge.

"Nieuw Google Pixel horloge met felle kleuren wordt gedragen door een stijlvolle vrouw met krullend haar."

Batman's nieuwe rit

U kunt uw verzoeken zo specifiek maken als u wilt, tot en met het tijdperk van iets, de stijl of gewoon het onderwerp.

"Een nieuwe Batmobiel met jaren '90 styling wordt bewonderd door The Joker."

Ballon monsters

Wat is een van de minst angstaanjagende dingen die je ooit zult zien? Een ballonmonster? We dachten dat het een leuk alternatief zou zijn voor een van de andere reusachtige wezens die Japan hebben aangevallen.

"Een reusachtig groen ballondier valt Tokoyo aan."

Concept BMW

Wij houden van concept auto's waar verschillende merken mee komen. Ontwerpers en ingenieurs bedenken allerlei toekomstige ontwerpen voor auto's. Maar hoe kan de AI denken dat de toekomst eruit ziet?

"Een futuristisch concept van een autonome zelfrijdende BMW in een rustige straat."

Space monkey

Wat als we apen naar Mars zouden sturen in plaats van mensen? Hoe zou dat er dan uitzien? Nou, volgens Dalle-2 zou dat resulteren in nogal chagrijnige apen. Begrijpelijk.

"Hoge resolutie foto van een aap astronaut op weg naar Mars."

Kiemen

Onlangs schreven we over Nikon's fotomicrografiewedstrijd met geweldige foto's van de kleinste dingen in onze wereld. We wilden zien wat Dalle-2 kon maken.

"Bekroonde foto's van micro-organismen."

Een exploderende telefoon

Niemand wil dit zien gebeuren met zijn smartphone, maar we hebben in de loop der jaren genoeg horrorverhalen gezien.

"Een mobiele telefoon die oververhit en ontploft is op een houten tafel."

Bloeiende rozen

Soms moet je de tijd nemen om aan de rozen te ruiken, zelfs als die rozen niet echt zijn en door AI zijn gemaakt.

"Een macrofoto van een rozenstruik in volle bloei."

Honden in een onderzeeër

Dalle-2 lijkt vrij goed in het creëren van stripbeelden. In dit geval een grappige visie van een paar honden die zich onder de zee vermaken.

"Een cartoonhond in een gele onderzeeër diep onder de zee."

Concept auto's

Concept auto's kunnen vaak een beetje vreemd zijn. En dat is het leuke ervan, want ontwerpers hebben vaak wat meer vrijheid in hun creaties. Dus waarom niet de AI ook wat plezier laten hebben?

"De vreemdste concept auto ooit ontworpen door de mens."

Eend vs schildpad

Nadat we hadden gezien wat Google Imagen kon doen, leek het ons interessant om de resultaten te repliceren door dezelfde termen te gebruiken. De resultaten zijn niet zo indrukwekkend, maar nog steeds erg leuk.

"Een verchroomde eend met een gouden snavel maakt ruzie met een boze schildpad in een bos."

Robots in een kunstgalerij

Een ander voorbeeld van Google zag wat funky robots in een ondergelopen galerij. Wat zou Dalle-2 met zo'n verzoek doen?

"Een kunstgalerie met Monet schilderijen. De kunstgalerie is overstroomd. Robots gaan rond de kunstgalerie met behulp van peddelplanken."

Corgi op Times Square

In het echt is het altijd leuk om te zien hoe honden hoeden dragen en zich als mensen gedragen. Wij vinden het geweldig dat de AI ervoor heeft gekozen om die vreugde in het ene beeld te belichamen en de hond in het andere beeld super chagrijnig te maken.

"Een foto van een Corgi hond die fietst op Times Square. Hij draagt een zonnebril en een strandhoed."

De maan gemaakt van kaas

Wij waren eerlijk gezegd een beetje teleurgesteld met deze, want we hoopten op iets creatievers toen we vroegen om de maan van kaas te zien. Maar misschien moet je wat specifieker zijn in je verzoek om de beste resultaten te krijgen.

"De maan gemaakt van kaas."

Een ruimte wasbeer

Bij deze kregen we eigenlijk twee heel verschillende resultaten, zij het een beetje subtiel. Eén wasbeer kijkt van buiten naar binnen en één doet het tegenovergestelde.

"Een foto van een wasbeer met een astronautenhelm op, die 's nachts uit het raam kijkt."

Een exploderende vaas

Wij zijn grote fans van high-speed fotografie en slow-mo resultaten. Dus vroegen we ons af waar Dalle-2 mee zou komen als we het vroegen iets soortgelijks te maken.

"Een glazen vaas vol bloemen explodeert in slow motion voor een kleurrijke muur en overal versplintert glas."

Een cyberpunk gestileerde auto racet weg van de politie te paard op Times Square

Om één of andere reden gaf Dalle-2, toen we om deze scène vroegen, de politieagenten ruimtehelmen. Maak daarvan wat je wilt.

"Een cyberpunk-achtige auto racet weg van de politie te paard op Times Square."

Kleurrijke computers

Een van de hoogtepunten van deze AI-technologie is de manier waarop het nieuwe kunstwerken kan creëren op basis van de stijl van een menselijke kunstenaar. Zelfs als die kunstenaar nog niet eerder zo'n schilderij heeft gemaakt.

"Een schilderij van een computer uit de jaren 90 in de stijl van Claude Monet."

Vader is angry

Toegegeven, Darth Vader ziet er een beetje vreemd uit op een paar van deze afbeeldingen, maar het algemene thema is toch een beetje waar we op hoopten.

"Darth Vader kastijdt boos een stormtrooper die huilend aan zijn bureau zit."

Teddy tijd

Er is iets grappigs aan teddyberen die op avontuur gaan. Deze twee harige wezens vermaken zich prima op skateboards in de openbare ruimte.

"Een chique teddybeer op een skateboard bij de Arc de Triomphe."

Kattenmonster

We hebben plezier gehad in het experimenteren met wat Dalle-2 kan creëren als het gaat om stripkunst. Hier worden katten zeemonsters en eerlijk gezegd is het behoorlijk zenuwslopend.

"Een kat die een vissersboot vernietigt tijdens een storm."

Cybernetische mensen in een pop-art stijl

Ook al zijn de eindresultaten soms wat wisselvallig, je moet wel bewonderen hoe veelzijdig de AI kan zijn. Hoeveel mensen kunnen zoveel verschillende kunststijlen maken?

"Een cybernetische mens geschilderd in pop-art stijl."

Aliens in het Witte Huis

Het lijkt erop dat kunstmatige intelligentie geen idee heeft hoe aliens eruit kunnen zien. We vinden het wel interessant dat ze er blijkbaar uit kunnen zien als geesten die door ruimtekwallen reizen.

"Buitenaardse bezoekers in het Witte Huis in de kunststijl van Mars Attacks!"

