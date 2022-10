Signal laat sms-ondersteuning op Android binnen enkele maanden vallen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Messagingdienst Signal heeft aangekondigd dat het "binnenkort" de ondersteuning voor SMS uit zijn app zal verwijderen.

Signal, waarmee mensen beveiligde berichten kunnen versturen en ontvangen met mensen op verschillende platforms, heeft niet expliciet gezegd wanneer we moeten verwachten dat de sms-ondersteuning uit zijn Android-app wordt verwijderd. Een tweet van het bedrijf suggereerde echter ook dat gebruikers "enkele maanden" de tijd hebben om hun berichten uit de app te halen als ze dat willen. Ze zullen die berichten kunnen exporteren naar een andere app om ze veilig te bewaren, zolang die app het opnemen van berichten ondersteunt.

In het belang van privacy, veiligheid en duidelijkheid beginnen we de sms-ondersteuning van de Android app geleidelijk af te bouwen. Je hebt enkele maanden de tijd om je berichten te exporteren en een nieuwe app voor SMS te vinden of je vrienden te vertellen Signal te downloaden. https://t.co/u9XZ7XM7rT- Signal (@signalapp) 12 oktober 2022

Bij de aankondiging zei Signal dat de verhuizing deel uitmaakt van een initiatief waarbij Signal "prioriteit geeft aan veiligheid en privacy", en voegde eraan toe dat de verwijdering van SMS-ondersteuning ervoor zal zorgen dat mensen niet met onverwachte sms-facturen blijven zitten. Het zal ook zorgen voor een duidelijkere gebruikerservaring voor mensen die de app gebruiken, aldus Signal.

In zijn huidige staat laat de Signal Android app mensen berichten sturen via zijn eigen netwerk en ook standaard sms'jes via hun provider. Dat is iets wat niet mogelijk is op iPhones, en deze beslissing zorgt er ook voor dat de twee apps dezelfde functies hebben.

Signal neemt misschien één functie weg, maar voegt er in ieder geval één toe. Het bedrijf test nu voor het eerst Instagram-achtige verhalen in zijn app.

Geschreven door Oliver Haslam.