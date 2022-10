Zelfs Signal wil Instagram worden met kortstondige verhalen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Berichtenplatform Signal test een nieuwe functie die sterk leent van Instagram en andere diensten. Nu kunnen mensen video's, afbeeldingen en tekstberichten delen die na 24 uur verdwijnen.

Signal zegt dat de nieuwe functie klaar is voor bètatests en inhoud zal bevatten die end-to-end versleuteld is, "waardoor je een nieuwe manier krijgt om op Signal te communiceren zonder de privacy in gevaar te brengen." De aankondiging kwam via een post op de Signal-forums en merkt op dat mensen verhalen helemaal kunnen uitschakelen als ze er niet in geïnteresseerd zijn. De schakelaar betekent niet alleen dat mensen geen eigen verhalen kunnen maken, maar voorkomt ook dat ze gebombardeerd worden door verhalen die ook door anderen zijn gemaakt.

De nieuwe verhalenfunctie is alleen beschikbaar voor mensen in de beta-versie van Signal, dus geen paniek als je er zelf geen ziet of als je vrienden je laatste verhaalcreaties niet zien. We kunnen verwachten dat de functie te zijner tijd voor iedereen wordt vrijgegeven, ervan uitgaande dat de bètatest een succes is.

Zodra verhalen er zijn, kunnen mensen naar eigen inzicht verhalen delen met al hun vrienden of specifieke groepen, aldus Signal.

Stories zijn steeds populairder geworden en zijn een groot onderdeel van Instagram en Facebook, maar de functie is oorspronkelijk gemaakt door Snapchat back in the day. Hoewel verhalen kunnen lijken op de video's die op TikTok en andere diensten worden gepost, is het belangrijkste kenmerk dat ze efemeer zijn - ze verdwijnen na een bepaalde periode, normaal gesproken 24 uur. Daarna zijn ze voorgoed verdwenen.

