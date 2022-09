Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je een liedje hebt gehoord en je weet hoe het heet, maar je kunt het niet plaatsen, maak je dan geen zorgen, er zijn verschillende manieren om daar achter te komen.

Er is niets frustrerender dan een deuntje horen zingen, fluiten, neuriën of spelen en je kunt niet bedenken wat het is. Misschien wil je het gewoon kunnen toevoegen aan je Spotify Playlist of er zelf op jammen.

Nou, volg deze gids en we helpen je uit te vinden hoe dat nummer heet en van wie het is.

Hum om te zoeken met Google

Google zoeken wordt steeds beter en de slimme jongens bij Google begrijpen duidelijk hoe vervelend het is om de naam van een liedje te vergeten. Zeker als je het nummer in je hoofd hebt zitten, maar niet meer weet waar je het gehoord hebt.

Er is een slimme "neuriën om te zoeken"-functie die beschikbaar is via de Google App en Google Assistant op je Android-telefoon, waarmee je het liedje in kwestie kunt neuriën, fluiten of zingen om de antwoorden te krijgen die je nodig hebt.

Om Google te gebruiken om het nummer te vinden volg je deze stappen:

Ontgrendel je telefoon en ga naar het beginscherm Als je Assistant hebt ingesteld om te reageren op spraakacties zeg je "Ok Google". Wanneer het reageert zeg je "Wat is dit nummer?" Neurie of zing dan het liedje of laat Google het horen als het al in de buurt wordt afgespeeld.

Als Google Assistant niet op die manier is ingesteld, open dan de Google-app en klik op de microfoonknop, vraag "Wat is dit nummer?" en laat Google luisteren.

Krijg automatisch nummerinformatie met Google

Met sommige moderne Android-telefoons met Android 10 en hoger is het mogelijk om automatisch nummerinformatie te krijgen zonder het aan Google te vragen.

Je moet dit echter wel aanzetten, maar als het eenmaal werkt, kun je gewoon je telefoon openen en kun je de nummerinformatie gemakkelijk zien.

Om deze instellingen aan te zetten:

Ontgrendel je telefoon en ga naar instellingen Zoek naar geluid en trillingen en klik daarop Zoek "Nu spelen". Klik dan om "Identificeer liedjes die in de buurt spelen" aan te zetten.

Dit stelt je telefoon in om naar liedjes te luisteren en geeft je die informatie direct. Je zou de nummerinformatie moeten kunnen zien op het vergrendelingsscherm, maar ook in de meldingsschaduw. Open meldingen en vouw ze uit om gemakkelijk meer over het nummer te zien.

Zodra deze instelling is geactiveerd, heb je ook toegang tot een "Now Playing History" waar alle nummers die je telefoon heeft gehoord worden opgesomd. Volg dezelfde stappen als bij het inschakelen van deze instelling en zoek daaronder naar de geschiedenis. Klik op een specifiek nummer en je kunt het openen in Spotify, YouTube of YouTube Music, maar ook elders delen.

Amazon Alexa song ID

Als je een Amazon Alexa-apparaat in huis hebt en er wordt muziek afgespeeld die je niet herkent, dan zijn er een paar opties.

Als u al muziek afspeelt van Spotify of Amazon Music en u vindt het nummer waarnaar u luistert leuk, maar herkent het niet, dan is het zo eenvoudig als "Alexa, wat is dit nummer?" zeggen en de spraakassistent zal het u vertellen.

U kunt echter ook Alexa's Song ID-functie activeren. Dit is een instelling die u kunt inschakelen die u de naam van het nummer en de artiest vertelt telkens wanneer het begint te spelen. Dit werkt alleen met Amazon Music, maar kan een goede manier zijn om erachter te komen wat een nummer is zonder gedoe.

Om deze instelling te activeren, zegt u gewoon "Alexa, schakel song ID in" en het zal worden gedaan.

Zoek een naam van een liedje met je iPhone

Als je een Apple iPhone gebruikt, kun je die ook gebruiken om het nummer te vinden waarnaar je luistert. Apple's Control Centre geeft je toegang om dit te kunnen doen.

Dit is in feite Shazam in je Control Centre zetten voor gemakkelijke toegang. Volg deze stappen om dit te doen:

Open de instellingen van je Apple iPhone Druk op Control Centre Zoek naar muziekherkenning Tik op de "+" ernaast Gebruik de drie regels rechts om Muziekherkenning naar een gemakkelijke plek in het Control Centre te verplaatsen Wanneer vervolgens een mysterieus nummer wordt afgespeeld, open je Control Centre en klik je op dat pictogram De naam van het liedje verschijnt bovenaan je scherm

Shazam op het bureaublad

Shazam was vroeger de go-to app om uit te zoeken wat een liedje is. Je kunt het nog steeds downloaden op zowel Android- als iOS-apparaten. Maar omdat het toch vooral in iPhones is geïntegreerd, is dit misschien niet meer zo de moeite waard als vroeger.

U kunt echter de Shazam Chrome-plugin gebruiken om erachter te komen wat een nummer is wanneer u het hoort spelen terwijl u op het web surft. Als u een film op Netflix bekijkt of wat YouTube-video's bekijkt in een browser en een nummer hoort dat u niet kunt identificeren, kan Shazam uitkomst bieden.

Gewoon de plugin downloaden en gebruiken wanneer het nodig is. Gemakkelijk.

